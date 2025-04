Preocupación por el yihadismo en Cataluña sin Policía ni Guardia Civil: "Una puerta de entrada en Europa"

El foco principal de la actividad yihadista en España se concentra en Cataluña. Las cifras de 2024 reflejan este incremento. Precisamente, este martes han sido detenidos en Barcelona varios presuntos miembros de una célula terrorista que fabricó drones para Hizbolá. Una operación más que en este caso ha sido realizada por el Servicio de Información de la Guardia Civil. Y es que existe una cierta preocupación por conocer qué pasará en el futuro sin los agentes de la Policía Nacional ni del Instituto Armado en la autonomía.

La "paulatina desaparición" de la Guardia Civil de Cataluña está generando una "enorme preocupación" en la plantilla, según han manifestado fuentes de la asociación Jucil a LA RAZÓN. Una perdida de competencias que se va a producir en un momento crítico con un "importante incremento de delitos" que están afectando a la seguridad ciudadana.

A todas estas circunstancias se debe unir la próxima cesión en materia de inmigración cuando las cifras de los Mossos d'Esquadra han demostrado que no tienen suficientes efectivos para llevar a cabo este trabajo. "Supondría una mayor desprotección tanto para los habitantes de allí como del resto de España", advierten desde Jucil.

Las cifra del yihadismo en Cataluña

El Observatorio internacional de estudios sobre terrorismo (OIET) presentó el pasado 25 de marzo el "Anuario del Terrorismo Yihadista 2024". Este balance reflejó como evidencia que Europa está sufriendo un "inquietante incremento" de en las operaciones antiterroristas. Una lacra contra la que luchan la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Servicio de Información de la Guardia Civil.

En España, se llevaron a cabo 49 operaciones antiterroristas en 2024, con un total de 81 detenidos por delitos relacionados con el yihadismo. Esto representa un aumento respecto a 2023, cuando hubo 43 operaciones y 78 detenidos. El foco principal de este tipo de actividad es Cataluña, donde en 2024 se llevaron a cabo 12-13 operaciones antiterroristas con un resultado de 25 personas detenidas.

Estas cifras representan aproximadamente el 30% del total de detenciones por yihadismo en España durante el año. De hecho, la provincia de Barcelona concentra la mayoría de estas operaciones, con especial incidencia en la ciudad de Barcelona, Badalona y Terrassa. Además, según los datos, en 2024 se produjo un aumento del 25% de detenciones en Cataluña con respecto al año anterior.

De todas las operaciones realizadas, los Mossos d’Esquadra sólo han participado en cuatro investigaciones relacionadas con delitos de terrorismo, tres de ellas en colaboración con otros cuerpos de seguridad del Estado. Una cifra muy pequeña en comparación con los policías y los guardias civiles.

No obstante, el aumento en las detenciones no necesariamente indica un aumento en la amenaza terrorista, sino también una mayor eficacia de las fuerzas de seguridad. Junto con Madrid y Andalucía, Cataluña concentra una parte significativa de la población musulmana en el país que oscila entre el 7,5% y el 8% de la población.

Inmigración y yihadismo

Con todos estos datos, una pregunta aparece en la sociedad. ¿En qué situación van a quedar los ciudadanos de Cataluña sin la presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no sólo en materia de seguridad ciudadana si no también en inmigración, directamente relacionada con el peligro yihadista?. Y es que la inmigración es un factor que "puede ser un problema si no se gestiona de manera adecuada, y pueden existir individuos radicalizados dentro de estos grupos".

Cabe reseñar que en la actualidad los yihadistas aprovechan los conflictos internacionales para entrar en nuevos territorios. La guerra de Rusia y Ucrania ha sido una puerta de entrada a Europa. Además, el grado de descentralización que caracteriza al movimiento yihadista actual es el vínculo que se ha formado durante los últimos años entre Estado Islámico y agrupaciones locales que tienen por bandera el extremismo islamista