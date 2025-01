La presidenta del Supremo replica al Gobierno por sus críticas "infundadas" a los jueces: "No son aceptables los reproches gratuitos"

Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha salido al paso de los recurrentes ataques del Gobierno a los jueces que investigan a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o recientemente al magistrado Ángel Hurtado, que mantiene abierta una causa penal contra el fiscal general por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Durante su intervención en Barcelona en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, Perelló ha alertado de que las "críticas totalmente infundadas" cuartean la confianza en las instituciones y ha dejado claro que "no son aceptables los reproches y censuras gratuitos que tienen como fin debilitar al Poder Judicial".

Además, ha pedido respeto "a los tiempos y las razones de los jueces", haciendo hincapié en que sin confianza en las instituciones "no puede haber convivencia pacífica y democrática entre diferentes". "Lamentablemente -ha asegurado-, vivimos tiempos en los que, ya sea por desconocimiento o por otras razones, en lo que se refiere al Poder Judicial se vierten críticas totalmente infundadas al ejercicio de la función jurisdiccional", unos comportamientos con los que, según ha puesto de manifiesto, "se erosiona el Estado de Derecho y nuestra sociedad democrática".

Ante los integrantes de la 73ª promoción de jueces -compuesta por 92 mujeres y 45 hombres-, Perelló ha manifestado que los jueces están obligados a motivar jurídicamente sus decisiones y que la calidad de sus argumentos puede ser sometida a la crítica, pero ha matizado que "los reproches" personales o "la atribución de intenciones ocultas a los jueces que toman decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses están totalmente fuera de lugar". "Solamente conducen a socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones", ha señalado. "Y sin confianza en las instituciones –Corona, Parlamento, Gobierno y Jueces– no puede haber convivencia pacífica y democrática entre diferentes".

La presidenta del alto tribunal ha puesto de relieve que según el artículo 117 de la Constitución los jueces son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. "Esta es la piedra angular sobre la que se sustenta el sentido de la Justicia en un Estado de derecho en el seno de la Unión Europea, en el que la separación de poderes es esencial", ha recalcado. "Para ello es esencial que podáis desarrollar vuestra labor -ha dicho a la nueva promoción de la carrera- sin interferencia alguna, atendiendo únicamente a la Constitución, a la ley y a las normas jurídicas, sin presiones directas ni indirectas de ningún poder público o privado". "Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son Estados de derecho".

"El sistema de acceso es democrático"

En esa misma línea, a instado a los nuevos jueces a "perseverar" en la defensa de su independencia y a no dejarse influir por elementos ajenos que les alejen del verdadero sentido de la función judicial, "que no es otra -ha recordado- que aplicar la ley a cada cual, según corresponda en derecho, con arreglo al principio de igualdad". Eso no supone, ha matizado, que deban ser "inmunes a la crítica". "La crítica de las actuaciones de los poderes públicos es inherente a la democracia y nos ayuda a mejorar. Pero hay que evitar embates destructivos carentes de rigor, destinados a socavar la legitimidad y la reputación del Poder Judicial o de sus integrantes", ha enfatizado.

Perelló ha afirmado que la separación de poderes exige que los jueces sean cautelosos a la hora de expresar públicamente sus opiniones, pero ha exigido a los "actores sociales" que respeten "los tiempos y las razones de los jueces cuando actúan en el ejercicio de la función que tienen constitucionalmente encomendada".

La presidenta del Tribunal Supremo ha ensalzado que la nueva promoción "es un fiel reflejo de la sociedad de la que procede y a la que va a servir y, por tanto, del avance que la igualdad entre hombres y mujeres ha experimentado en las últimas décadas". "Comprobar que la brecha de género cada vez se reduce más es siempre una buena noticia y me hace especial ilusión que sea tan visible en la carrera judicial, en la que hasta hace poco tiempo parecía inconcebible que hubiera una presidenta del Tribunal Supremo", ha destacado tras señalar que, al igual que sucede desde hace casi 30 años, las mujers vuelven a ser amplia mayoría en esta promoción.

Y coincidiendo con la reforma que impulsa el Gobierno para promover el acceso igualitario a la carrera judicial, Perelló ha destacado que en la nueva promoción el porcentaje de nuevos jueces cuyos padres carecen de estudios superiores supera el 34 por ciento y que siete de cada diez vienen de familias sin vínculo alguno con profesiones jurídicas. "Esto significa -ha reivindicado- que el vigente sistema de acceso es democrático, en cuanto garantiza que cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología, puede competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo individual". Además, ha subrayado que las pruebas de acceso son públicas y, en su primera fase, totalmente anónimas, y que esta accesibilidad, publicidad, transparencia y objetividad "son la mejor garantía de la pluralidad de la Carrera Judicial".