El presidente del CGPJ critica que quienes bloquean su renovación deslegitimen la declaración contra la amnistía

El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Vicente Guilarte, que votó en blanco la declaración contra la amnistía que se aprobó en un pleno extraordinario, ha explicado sus motivos: considera que hacerlo sin un texto definido no ayuda a generar un "consenso" indispensable para renovar dicho órgano. En el texto, que se ha conocido hoy, ha defendido el derecho del Consejo a pronunciarse sobre cualquier circunstancia que afecte al funcionamiento de los tribunales y a la actividad de los jueces, restando valor a quienes han cuestionado su intervención en este asunto por llevar cinco años en funciones.

"El pleno del CGPJ está plenamente legitimado in abstracto para valorar cuantas cuestiones entienda vinculadas con la actividad de los órganos jurisdiccionales como en otras ocasiones ya ha acaecido. Desde esa perspectiva discrepo frontalmente de la pretendida deslegitimación que se hace derivar de la situación de prórroga en la que nos tienen inmersos: mucho más si la crítica surge de quien es, a la vez, partícipe mediato de la falta de renovación", explica en el documento en el que detallaba los motivos para votar en blanco.

Junto con defender que la misión del Consejo en la defensa de la actuación de los órganos jurisdiccionales es "indeclinable", destacó la "actividad ejemplar" que han desarrollado tanto la sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha juzgado a los independentistas en el juicio del "procés", así como la de los restantes órganos judiciales "cuyas decisiones puedan verse alcanzadas por la hipotética ley de amnistía". Y ha resaltado que estas actuaciones, que se han desarrollado conforme a la legalidad, no puede ser "deslegitimada por normativa posterior alguna", en clara alusión a la norma que PSOE y Sumar intentan consensuar contra reloj con ERC y Junts para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

Guilarte, que manifestó su "preocupación" por los hechos que se detallan en la declaración -aprobada finalmente por nueve vocales, con los votos en contra de otros cinco y con su voto en blanco-, argumentó que "la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional". En este sentido, ha señalado que "es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es también el que desde el CGPJ evitemos la injerencia en la actividad política".

En este sentido ha justificado su voto, en un documento en el que señala que mientras no haya un anteproyecto o proposición de ley, resulta "prematuro" pronunciarse, sobre todo porque la intervención del CGPJ se puede interpretar "como la de un sujeto activo del debate político".

Aunque ha insistido en el Consejo no carece de legitimidad para emitir una declaración, ha explicado que no considera oportuno hacerlo porque "refleja, se quiera o no, la posición de uno de los actores políticos del sistema". Y, como consecuencia de la "dramática bipolarización existente", señala, "su aceptación implica fatalmente un posicionamiento institucional a favor de una opción política". Además, advirtió que "también me mostraría contrario, quizás más acusadamente, a una hipotética declaración con la que se pretendiera defender preventivamente la normativa anunciada".

El presidente del Consejo explicó que, dependiendo de los acontecimientos futuros, puede revisarse la "oportunidad" de pronunciarse, independientemente de que el Congreso de los Diputados o el Senado le solicitaran un informe sobre una futura ley de amnistía.

Finalmente, concluye que "la declaración propiciada no ayuda a fomentar un consenso, al menos en materia de justicia, que ayude a la renovación del CGPJ", que ha señalado como su prioridad. Para ello, ha dicho, busca "una fórmula" que ponga fin los problemas del actual sistema de designación.