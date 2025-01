Presión interna en Sumar para que tramite la cuestión de confianza a Sánchez: "No tenemos que tenerle miedo"

La iniciativa de Junts para forzar a Pedro Sánchez a presentar una cuestión de confianza en el Congreso está en el aire. El PSOE ya se ha posicionado en contra de su tramitación, pero la Mesa, que es el órgano de decisión, está compuesta por cuatro miembros del PP y dos de Sumar y ambas formaciones podrían unir sus votos para permitir que la iniciativa llegue al Pleno. En total, la Mesa tiene nueve miembros y el PSOE tiene tres, por lo que podría quedar en minoría frente a PP y Sumar. Los populares votarán a favor de la admisión a trámite, mientras que Sumar sigue sin haber decidido, aunque hay presión interna para que dé el "sí".

En concreto, Compromís, que forma parte del grupo parlamentario de 27 diputados de Sumar, ha anunciado que va a posicionarse a favor de la admisión a trámite. "Creo que no tenemos que tenerle ningún miedo", ha señalado la diputada Àgueda Micó, de Compromís. "Desde Compromís no tenemos ningún problema en que se debata cualquier cuestión política en el Congreso", ha añadido en rueda de prensa, señalando que una proposición no de ley no tiene ninguna vinculación jurídica, sino que solo sirve para que los partidos expresen su posición.

Y ese es precisamente uno de los argumentos que dieron los letrados en su informe y que abría la puerta a admitir a trámite la cuestión de confianza, que es una figura jurídica que solo puede usar el presidente del Gobierno. No obstante, Junts plantea una proposición no de ley para instar a Sánchez a que presente la cuestión de confianza.

En Compromís también matizan que está por ver si en la reunión de la dirección del grupo parlamentario su posición es mayoritaria. "No suele serlo", ironizan en el partido valenciano, que también defienden que su postura es "coherente" porque en las Cortes Valencianas han presentado una proposición no de ley pidiendo la dimisión de Carlos Mazón y allí el PP y Vox están tratando de bloquearla.