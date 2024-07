La Princesa Leonor visita con curiosidad por primera vez la Escuela Naval de Marín, donde ingresará a finales de agosto

Los Reyes, acompañados por su hija, la Princesa Leonor- con el uniforme caqui del ejercito de Tierra-,han presidido esta mañana en la Escuela Naval Militar en Marín, en Pontevedra, la entrega de despachos a los nuevos oficiales de la Armada. En total, han recogido su despacho 111 nuevos oficiales de la Armada y han jurado la bandera 76 aspirantes de primer curso. En una protocolaria ceremonia, uno a uno, los nuevos aspirantes han desfilado ante el Rey- vestido con su uniforme blanco de la Armada-, Capitán general de los tres ejércitos y la Heredera a la Corona, la alférez Leonor, que recibió su despacho hace tan solo unas semanas en la Academia Militar de Zaragoza. Uno a uno han besado la insignia nacional ante la mirada y aplausos de sus familiares.

Tras un homenaje a Teodoro Esteban López Calderón, actual jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), que anteriormente era Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) en el que se ha destacado su brillante trayectoria, justo el día en que celebra medio siglo desde que juró bandera, ha tenido lugar la entrega de condecoraciones.

Durante este solemne acto, la Princesa, sentada al lado de su padre y del director de la Academia, Pedro Cardona Suanzes, ha estado charlando muy atentamente con este último, quién presumiblemente le estará contando algunos detalles relacionados con su próximo curso. En todo momento, la Princesa ha estado preguntado y escuchando con atención al comandante de navío.

A continuación, el director de la Academia ha abandonado la tribuna de autoridades y ha tomado la palabra, agradeciendo la presencia de los Reyes y la Heredera a la Corona. Además, ha tenido unas palabras de bienvenida para Leonor a la que será su casa en los próximos meses: “Bienvenida, alteza, a vuestra casa”, le ha dicho, en un día especial porque coincide con la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marinos en una villa, Marín, que vive estrechamente de cara al mar.

Durante su discurso, también ha querido recordar la agitada situación por la que atraviesa el continente europeo, ya que hay una guerra librándose en sus fronteras, en relación con la invasión rusa de Ucrania. No en vano, hace tan solo unas semanas, el Rey Felipe VI se subió a la cubierta del buque anfibio portaeronaves ‘Juan Carlos I’, el mayor buque de guerra de España, atracado en el puerto de Tallin, la capital de Estonia, después de haber participado durante el mes de junio en el principal ejercicio que la OTAN lleva a cabo cada año en aguas del Mar Báltico. Es por ello, que durante su alocución, el director de la Academia de Marín ha parafraseado al almirante Blas de Lezo que dejó para la historia una frase: “Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden”. Además, ha recordado que este año se está celebrando el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, que eligió el lema «Servicio, compromiso y deber» para celebrar esta efeméride, que en palabras del director de la Academia Naval de Marín, sintetiza la lealtad de los nuevos alumnos y oficiales que reciben su instrucción en esta Academia. Tras el homenaje a los caídos en servicio y la interpretación del himno de la Academia, que hemos visto como Don Felipe también recitaba, ha finalizado la ceremonia con el desfile de los nuevos oficiales.

Ha sido la primera ocasión en que Leonor de Borbón ha visitado la Academia de Marín, en la que a partir de la segunda mitad de agosto continuará su formación militar, tras haber completado ya los dos primeros cursos en la Escuela Militar del Ejército de Tierra en Zaragoza. En esta localidad se encuentra atracado desde hace unos días el buque escuela Juan Sebastián Elcano, en el que la Princesa de Asturias se embarcará a partir del mes de enero para su formación, siguiendo los pasos de su padre en 1987 y su abuelo, Juan Carlos I en 1958.

De nuevo, durante todo el acto, la complicidad entre Leonor y su padre ha sido constante, además del interés de la Heredera por todo lo relacionado con su nueva etapa. Al finalizar el acto, la Princesa de Asturias ha estado charlando con la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien también ha presenciado la entrega de despachos en la Academia de Marín. También la Reina Letizia y su hija han protagonizado momentos de complicidad. Al finalizar la ceremonia, la Princesa recorrerá las instalaciones, del que será su hogar a partir del próximo mes de agosto.