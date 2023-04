Promotor inmobiliario

Hoy España se ha levantado feliz. Los españoles nos hemos despertado contentos. Tenemos un Gobierno preocupado y volcado en nuestro bienestar. Desvelado en la noche y afligido durante el día. Es el Gobierno de la gente, para la gente y con la gente.

Este desasosiego, normal con tanta gente, que no deja descansar bien a Sánchez, le ha llevado a decidirse a construir el quinto pilar del Estado del Bienestar con 20.000 nuevas viviendas sin suelo en el que construirlas. Dónde se encuentra el suelo y qué dimensiones tiene el suelo es lo de menos. Si el suelo disponible es mayor, las viviendas serán más grandes, y si es menor, más pequeñas. 20.000 viviendas es la última oferta del Gobierno, pero son tantas las ofertas anunciadas que Sánchez se ha convertido en un promotor de viviendas dirigiendo un portal inmobiliario.

Un portal inmobiliario revolucionario, desconocido hasta ahora, sin casas ni suelo, que emite en bucle, en publicidad se llama repetición del mensaje o técnica del martillo pilón (golpes que se efectúan con la misma fuerza), la construcción de viviendas. Las 20.000 viviendas de Ábalos, las 20.000 de Sánchez, las 26.000 de la Sareb, las 100.000 nuevas viviendas, el plan de vivienda para okupas en el entorno rural, las 46.000 de la Sareb. Todos los días hay anuncios de nuevas viviendas para construir o alquilar. Es un portal inmobiliario de muchas viviendas, 431.000, vacío de viviendas.

La vivienda es un derecho, no un lujo corea Sánchez sin parar como si estuviera al frente de una manifestación. Y aquí me tienes, feliz esperando una villa como la que Zapatero se ha comprado en Lanzarote, valorada en 1,2 millones con una hipoteca de tan solo 295.000 euros. La vivienda no es un bien de lujo.