"Entré en psicosis y dije “me voy a la cárcel”": el temor del guardia civil de la "trama Koldo" tras las primeras detenciones

Los audios de las conversaciones mantenidas por el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el "caso Koldo", con varios agentes el pasado febrero, tras la puesta en marcha de la "operación Delorme" intranquilizó al agente y su entorno, ante el temor de que tras la detención de Koldo García por supuestas irregularidades en las adjudicaciones de contratos a una empresa de la trama para el suministro de mascarillas en pandemia, el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes tirase de la manta.

Así consta en esas conversaciones incorporadas al sumario del "caso Koldo", a las que ha tenido acceso LA RAZÓN. "¿En un principio no hay nada no jefe?", pregunta en un momento dado Villalba a otro agente sin identificar. "Yo ando jodido". "Que no, que no hay nada", le tranquiliza su antiguo jefe. "Lo que sí hicimos mal, y eso te lo recriminé en su momento es haber cortado de una forma tan drástica...". "Eso lo reconozco -admite Villalba-, entré en psicosis, yo me veía con el nacimiento de otro niño y dije hostia me voy a la cárcel". "Lo que sí que es cierto -asegura su interlocutor- es que cuando llega la noticia y te llamo nos quedamos acojonados. Parece que tienen algo. Luego es cierto que a los dos días hablo con la UCO y digo oye macho qué pasa o qué no pasa y nos tranquilizan". "No debemos generar una situación que vaya en contra de nosotros cuando no hemos hecho nada malo... Pero claro el Koldo cabreado como una mona, el Víctor Aldama cabreado como una mona, pensando que encima les hemos hecho una croqueta, que hemos estado con ellos y ahora que sabíamos que les iban a detener nos hemos quitado de en medio y les hemos dejado tirados. Dentro de ese cabreo lo que no quiero es que empiecen a echar mierda. Lo que tenemos que evitar eso eso, que de algo que hemos hecho con normalidad, ahora por su cabreo cojan y nos salpiquen".

En una de esas conversaciones el guardia civil expresa abiertamente sus recelos respecto a Víctor de Aldama, señalado por la UCO como el líder de la trama y el "nexo corruptor" con el ministerio que entonces dirigía José Luis Ábalos: "Del que no me fío un pelo es del "Gomina", porque no es trigo limpio".

Su interlocutor, otro agente no identificado: "Lo que tengo claro es que yo no me he metido un euro en el bolsillo. Ahora, que le hemos pedido favores y le hemos pedido cosas en beneficio del trabajo... Entiendo que lo que le hemos ayudado no es para ninguna actividad criminal por parte de ellos". "No es un tema de negocios, otra cosa es que diga oye ¿este empresario puede venir a España? oye pues no porque la Interpol le está buscando".

Antes de esas fechas, Víctor de Aldama contacta con Villalba ante las sospechas de que está siendo investigado por la UDEF. "¿Qué pasa chiquitín, que te cuentas, cómo estás?", le saluda el empresario. "Pues nada, bastante jodidillo, pero pa´ lante". "¿Se ha empeorado la cosa?". "Sí, sí, está jodido", replica. "Eso hay que arreglarlo Rubén". "Estoy en ello, pero esto es cuestión de tiempo. Por eso te dije que voy a dejar esto de lado durante un tiempo...". ¿Crees que puedes hacer algo para quedarte y no irte?", se interesa Aldama. El agente habla sobre un inminente traslado tras su paternidad. "A ver si consigo apaciguar un poco las aguas", asegura. "Ahora mismo la tengo embotellada" (la cabeza) "y no veo", le explica al empresario. "Lo mío es muy rápido y a ver cómo te lo puedo decir por aquí", le dice Aldama. "Hay uno que me dice que hay algo de tus amigos, de los azules. ¿Tú conoces una unidad que se llama UDEF?", le pregunta en referencia a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía. "Esos son tuyos...". "La UDEF es Policía Nacional", le recuerda el guardia civil. "Por eso digo, que los azules". "Ahí nosotros no conocemos ni tenemos vínculos de nada...". "Me dicen que hay algo sobre el amigo, que tú sabes quién es el amigo. Y a la vez como yo estoy mucho tomando cafés con el amigo...". "Pues no tengo ni idea. Además llevo semanas desconectado. No sé absolutamente nada de lo que me cuentas".

"Lo que no quiero es que nos enmierde. Yo necesito saber si alguno de esos chequeos ha salido positivo, porque yo no soy culpable de una parte de lo que pretenden saber que es quién ha avisado", deja claro un agente a Villalba en otra conversación. "Van a buscar a ver si un "pelao" ha hecho esto", añade. "Yo desde noviembre, diciembre, enero y febrero no se ha hecho nada", aclara el guardia civil investigado aludiendo a que cortó con la trama en noviembre del pasado año, llegando incluso a bloquear a Koldo García en la aplicación de WhatsApp.