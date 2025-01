El PSOE busca dividir a Feijóo y Ayuso ante los actos por la muerte de Franco

El PSOE ha fiado a la celebración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco para tratar de recuperar apoyo electoral y alejar así la sombra por la corrupción que cerca al Gobierno. Y en esta empresa, aprovechan los socialistas a tratar de ahondar en el desgaste al PP. De nuevo, buscan la división entre su presidente, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una operación que desde Ferraz y Moncloa se repite constantemente.

En esta ocasión, los socialistas tratan de evidenciar rencillas entre ambos líderes populares a costa de los actos para la conmemoración de la muerte de Franco. Fuentes socialistas reprochan al PP de Feijóo que no participe en los eventos y le acusan de intentar así "no endfadar al ala más reaccionaria del PP, encabezada por Isabel Díaz Ayuso" y "no ceder votos a Vox". "50 años después de la muerte de Franco, el Partido Popular sigue haciendo equilibrios para no sumarse a la normalidad democrática que supone la condena de la dictadura y la celebración de la llegada de la democracia tras la muerte del dictador", señalan las fuentes socialistas, que acusan a Feijóo de tener unos "posicionamientos políticos respecto a la dictadura más cercanos a la ultraderecha nostálgica que a la inmensa mayoría de demócratas». El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acusó a Feijóo de preferir "no enfadar" a Ayuso antes que "condenar la dictadura franquista". "Su pasado le persigue", criticó.

Los socialistas se refieren a la reacción de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nada más conocer la intención del Gobierno con los actos conmemorativos. La líder regional acusó a Sánchez de "enloquecer". Ella misma confirmó que la Comunidad de Madrid, "garante de la Transición, la libertad y la Constitución, no se sumará a uno solo de estos eventos". "Madrid estará con la democracia y contra el guerracivilismo".

No es Ayuso la única que defiende una posición muy concreta. Desde Andalucía, el presidente de la Junta Juanma Moreno, apoyó la celebración de la fecha ya que "hemos tenido la suerte de vivir 50 años de libertades". En el PP dan total libertad a sus barones. Feijóo hizo un comentario en el balance de final de curso con el que definió como "pereza" estos actos, y en su equipo creen que la iniciativa de Sánchez es un "señuelo" con el que desviar la atención sobre los problemas judiciales del Ejecutivo. Desde el PP han señalado al Gobierno en las últimas semanas por tratar de ocultar los casos de corrupción ahora con el aniversario de la muerte de Franco. De hecho, frente a las celebraciones del Ejecutivo, el PP ha optado por reunir a sus barones en Asturias la próxima semana para poner a punto su estrategia política y acción parlamentaria de cara al nuevo ciclo. Ya confirmaron su rechazo a la invitación del Gobierno a los actos sobre Franco, no por no compartir el fondo, sino por las formas. Por intentar de manera "partidista" desviar la atención del foco judicial.

No es la primera vez que los socialistas actúan de esta manera. El propio Pedro Sánchez utilizó la imputación del fiscal general del Estado para pedir a Feijóo que exigiera la dimisión de la presidenta madrileña a la que tildó como su "jefa".