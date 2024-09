El PSOE cierra filas ante el PP por la financiación: «Todos a una»

El PP ha encontrado un filón en la financiación «singular» de Cataluña. El pacto suscrito entre el PSC y ERC para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa está generando un profundo desgaste al Gobierno y al partido en los territorios por la falta de explicaciones y la incapacidad para armar un argumento que resulte convincente. De este modo, Génova ha hecho de esta cuestión una de las piedras angulares de su estrategia de oposición al Ejecutivo y no piensa soltar la pieza. El Congreso acogerá hoy la primera –y se anticipa que no la última– iniciativa sobre la nueva fiscalidad para Cataluña. El objetivo del PP es retratar a los socialistas, intentando forzar una ruptura de la disciplina de voto o, al menos, obligándoles a posicionarse sobre la necesidad de mantener la multilateralidad en las negociaciones sobre financiación. Este primer intento no surtirá efecto. «Todos a una», señalaban fuentes socialistas, exhibiendo un cierre de filas.

Sin embargo, el cierre de filas no es tal. No existen, a día de hoy, los números para sacar adelante una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). No hay una posición monolítica y el malestar no se ha disipado por el trato desigual, pero esto no significa que el PSOE vaya a «pasar por el aro que nos pone el PP». «Solo buscan dividirnos», señalaba otra fuente. A pesar de la fuerte línea de discrepancia que existe con la dirección federal, en los territorios críticos se desembarazan de las invitaciones que hacen desde el principal partido de la oposición a rebelarse. Este lunes, sin ir más lejos, en una entrevista en «Espejo Público», Alberto Núñez Feijóo apeló directamente a los líderes del PSOE en Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, para que sean «coherentes» con su biografía política y sus críticas a ese acuerdo sellado con ERC. «El señor Page dice una cosa y después, pues no la hace. Hay diputados de Castilla-La Mancha en el Congreso, hay diputados de Aragón en el Congreso», declaró, retando así a los parlamentarios de esas comunidades a actuar en consecuencia en la Cámara Baja.

Sin embargo, estos llamamientos son contraproducentes, porque inducen en la dirección contraria a la que se busca. «No haremos seguidismo», se revuelven, mostrando su criterio propio. Además, hay otra clave sobre la que apuntó el propio García-Page en forma de respuesta a Feijóo también en «Espejo Público»: los territorios no controlan las listas a las generales, que están trufadas de afines a Sánchez. El presidente de Castilla-La Mancha explicó que la lista le viene dada y que «por tradición interfiere muy poco». «¿Qué es lo que están diciendo? ¿Que los diputados al Congreso reciban órdenes de cada presidente autonómico? Solo faltaría que en España, cada presidente autonómico tuviera posibilidad de ordenar a los diputados de su región, aunque ni siquiera los ponemos nosotros», aseveró. La negativa de Page generó una airada reacción en el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que le calificó de «cínico de primera división», porque, después de sus críticas a Sánchez, «debería acompañar sus palabras con hechos».

El PP va a mantener la ofensiva y la financiación «singular» de Cataluña también será hoy objeto de debate en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras el periodo vacacional. La vicepresidenta María Jesús Montero y a los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres, en ausencia de Pedro Sánchez, que sigue de viaje oficial en China, tendrán que responder a varias preguntas del PP y Junts. Abrirá fuego Cuca Gamarra pidiendo a la vicepresidenta y ministra de Hacienda que explique si se siente «satisfecha» de la «desigualdad» que va a generar el acuerdo suscrito para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

La ministra de Hacienda tendrá que responder al secretario económico del PP, Juan Bravo y a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que quiere saber si, tras el acuerdo con ERC, el Ejecutivo «reconoce el déficit fiscal que padece Cataluña y se compromete a eliminarlo a través del concierto económico anunciado». El resto de preguntas registradas por el PP sobre este asunto están dirigidas al ministro el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.