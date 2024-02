El PSOE defiende su "tolerancia cero" con la corrupción y rechaza lecciones del PP

"Sean quienes sean y vengan de donde vengan". Este es el nuevo mantra del PSOE para desvincularse de cualquier responsabilidad en el "caso Koldo". La encargada de defender hoy esa "tolerancia cero" con la corrupción ha sido la portavoz del Gobierno y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría. Una defensa de su ejemplaridad ante la que no admiten lecciones del PP. Porque la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo sólo intenta, a su juicio, construir "una tormenta" de ruido y mentiras.

Así se ha manifestado durante la presentación de la candidatura del PSE-EE a las elecciones vascas del 21 de abril. Un acto en el que Alegría ha seguido la hoja de ruta marcada por Pedro Sánchez y el resto de ministros socialistas. "El PSOE es implacable ante la corrupción. No se esconde, da la cara", ha matizado la portavoz del Ejecutivo. Es más, ha insistido en que su formación está llena de "gente honesta" y siempre colaborará con la Justicia.

"Nosotros nunca vamos a tener que destruir a martillazos los ordenadores, ni a generar tramas de espionaje para espiar a nuestros adversarios políticos", ha señalado Alegría, en clara alusión al PP, un partido del que rechaza lecciones sobre corrupción, ya que habla desde una sede "pagada con dinero B".

Sin embargo, pese a insistir en esa tolerancia cero, "caiga quien caiga", la dirigente socialista no ha hecho mención alguna al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien anoche dejó claro durante una entrevista en La Sexta que no renunciará a su acto como diputado, pues no está acusado ni investigado en el caso de las comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia.