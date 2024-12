El PSOE "se esconde" de Aldama

Cercado por los frentes judiciales que acorralan al Gobierno y al partido, desde el entorno del presidente del Gobierno y el propio Pedro Sánchez aseguran estar sufriendo un "acoso judicial" o una "cacería humana". Sin embargo el PSOE ha borrado de su estrategia de defensa uno de los altavoces más poderosos para marcar posición política. Es habitual que el partido ofrezca una rueda de prensa los lunes desde la sede federal de Ferraz, un foro en el que someterse a las preguntas de los periodistas, con motivo de la celebración de la Ejecutiva o con la sola vocación de pronunciarse sobre "cuestiones de actualidad política".

El objetivo de este tipo de comparecencias -que también se celebran desde la sede de Génova, del PP- es arrancar la semana estableciendo tu propio marco y arrastrar al resto de partidos a pronunciarse sobre el mismo, pero hace tiempo que el PSOE ha perdido el control de la agenda política, que viene marcada por el via crucis judicial. Este lunes tampoco habrá rueda de prensa en Ferraz, según confirman fuentes socialistas, y suman así siete semanas consecutivas (50 días) sin ofrecerla. Las interpelaciones de los periodistas iban a estar, naturalmente dirigidas, a contraponer el contenido de la declaración que Víctor de Aldama ofrece en el Tribunal Supremo y el PSOE prefiere evitarse este trágala. En paralelo al testimonio del "nexo corruptor" se ha desarrollado la reunión de la Ejecutiva Federal del partido.

La realidad es que la última vez que la portavoz del PSOE, Esther Peña, compareció en este foro fue el pasado 28 de octubre y a preguntas de LA RAZÓN aseguró que le "costaba creer" que Víctor de Aldama hubiera estado en la sede de Ferraz. "Serán otros los que tendrán que atestiguar que estuvieron aquí", aseguró entonces Peña, ese testimonio lo aportó semanas después del programa "La Sexta Columna" que emitió unas imágenes en las que se veía al "nexo corruptor" en el hall de entrada de la sede socialista la noche electoral del 10 de noviembre de 2019. Desde el partido se han defendido posteriormente asegurando que se trataba de una zona de paso a la que tienen acceso otras personas, un acceso no privilegiado. Hoy, "El Confidencial" desmonta esta tesis publicando una instantánea en la que se ve a Aldama con José Luis Ábalos en una reunión en la zona noble de Ferraz.

El partido ha sustituido las respuestas a los periodistas por vídeos enlatados de dirigentes de la dirección o por "fuentes", mensajes que pueden utilizarse informativamente para trasladar la posición del partido en un asunto. La Comisión Ejecutiva Federal se disolvió tras la convocatoria del 41º Congreso Federal, pero durante este tiempo de interinidad el Comité organizador del mismo celebró varias reuniones también sin comparecencias. Ya después de que Pedro Sánchez renovara la cúpula de Ferraz en cónclave socialista y mantuviera en su puesto a la portavoz del partido, ésta no se ha sometido a las preguntas de los periodistas en Madrid. Ni la primera reunión de la dirección hace una semana ni la segunda, que se celebra este lunes, han venido acompañadas de una comparecencia posterior ante la prensa. Y no será porque no haya asuntos sobre los que pronunciarse.