El PSOE eleva la presión sobre Ábalos y le da 24 horas para que entregue su acta de diputado

Todos los focos apuntan a una misma persona. Y la presión en este fin de semana por parte del PSOE ha estado dirigida al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por ser su asesor el principal responsable de una supuesta trama de comisiones en la venta de mascarillas a administraciones públicas gobernadas por el PSOE durante la pandemia. El caso Koldo ha impactado de lleno en el PSOE en un momento clave, tras su batacazo en las urnas en Galicia y en medio de la negociación de la ley de amnistía.

Todas las lecciones anti corrupción con las que el PSOE cargó sobre el PP en 2018 por el caso Gürtel regresan ahora a su tejado y ante la ofensiva parlamentaria que los populares desplegarán el miércoles en la sesión de control al Gobierno, el PSOE ha tratado de poner fin previamente a este calvario, anunciando en rueda de prensa su solicitud por "unanimidad" de exigir a su exministro de Transportes y exsecretario de Organización que entregue el acta al grupo parlamentario socialista. Además, en Ferraz ponen plazo al diputado socialista. 24 horas de máximo. "Esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas", ha anunciado la portavoz Esther Peña en rueda de prensa tras la Ejecutiva del partido de esta mañana.

Una reclamación que llega después de un fin de semana de pronunciamientos en público por parte de varios dirigentes socialistas, incluidos el presidente del Gobierno, quien reiteró su compromiso contra la corrupción y afirmó que esa lucha debe ser "implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga". Por tanto, que ahora el PSOE con la reclamación al diputado socialista en 24 horas, deja entrever que han tratado en privado de que el exministro dejara el acta y evitar una advertencia en público.

"Sabemos que no está investigado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación", reconocen. "No nos erigimos en jueces, pero la comisión considera que existe una responsabilidad política. Esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas", ha explicado la portavoz. "Transparencia absoluta, caiga quien caiga". La portavoz ha rechazado tajantemente la posibilidad de que personas investigadas puedan estar en su partido, en referencia al asesor de Ábalos. " Aquí no cabe ningún corrupto", ha zanjado.

De hecho, la portavoz ha reconocido que “varias personas” son las que han hablado estos días con Ábalos tras conocerse el caso en el que está implicado su asesor. La reclamación de los socialistas indica que, de momento, Ábalos, -como ha manifestado en declaraciones a medios- no tiene intención de dejar su acta como diputado en el Congreso. Es por eso que en Ferraz sitúan toda la presión en él. “Esta decisión la tiene que tomar él, fruto de una reflexión personal. Estoy segura de que hará lo mejor para el PSOE”, ha asegurado.

En Ferraz valorarán tras terminar el plazo dado a Ábalos los siguientes pasos a tomar y evitan hablar de un escenario en el que el exministro no entregue su acta. "Ábalos es el mejor ejemplo de la ortodoxia del partido. No tengo ninguna duda de que actuará en consecuencia por este bien mayor que es el PSOE”, reflexionó la portavoz socialista, en un aviso directo a Ábalos. “Culpa no tiene el que hace lo que debe”. Los estatutos del partido permiten a Ferraz tomar la decisión final en caso de que Ábalos no entregue el acta. Según el artículo 67.3, si "la actuación originada por una persona del grupo se estimase grave por parte del Comité Federal, éste tendría facultades para proceder a darle de baja en el Grupo Parlamentario, procediendo a incoar el correspondiente expediente, que será tramitado por la Comisión Federal de Ética y Garantías para que dicte las resoluciones a adoptar", según rezan los estatutos. Sin embargo, Ábalos podrá, entonces, adscribirse como diputado dentro del Grupo Mixto, del que actualmente forman parte siete diputados, tras entrar los cuatro morados.

Por su parte, el PSOE registrará de manera "inmediata" una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para analizar la compra de material sanitario por parte de las Administraciones Públicas en la pandemia. "La primera tarea que ocupará a esta comisión de investigación será el caso que afecta al supuesto cobro de comisiones por parte de un exasesor del Ministerio de Transportes", anunció la portavoz. Fuentes socialistas aseguran que, después, podrían retomar otros casos como la investigación al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid por comisiones en la compra de mascarillas, a pesar de que la Justicia ha archivado ese caso.