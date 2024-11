El PSOE pide al PP que destituya al "antisistema" de Mazón

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, pidió este sábado al PP de Alberto Núñez Feijóo un "paso al frente" para destituir al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a quien tildó de "antisistema", y recordó que los socialistas siguen "con la mano tendida". Por ello, también reclamó a los populares que estén "a la altura de las circunstancias" y se abran a conformar un gobierno "técnico enfocado" en la reconstrucción" tras la DANA.

En ello volvió a insistir en la oferta del PSOE para prestar sus votos para su relevo. En una rueda de prensa en la que criticó que Mazón, a quien acusó de "negligente", se ha "convertido en un antisistema" y "no ha querido irse, ha decidido no irse", motivo por el cual exigió "un paso al frente al Partido Popular" y lamentó que "prácticamente 24 horas" después de haber "comprometido" su "apoyo" en un "acto de responsabilidad", los socialistas valencianos aún no saben "nada" y "nadie" ha "dado una respuesta" a su "propuesta".

"Para mí, lo inaceptable de la comparecencia de ayer es que el señor Mazón no presentase su dimisión", advirtió, al tiempo que reiteró que el presidente "no puede seguir" porque "es un clamor popular", si bien estimó que "lo más grave" es que, "además, le echara la culpa al sistema". En este punto, denunció que Mazón "se ha convertido en un antisistema, ahondando cada día más en la crisis institucional sin precedentes que sufre la Generalitat Valenciana por su culpa".

"No, señor Mazón, lo que ha fallado no es el sistema, no vivimos en un sistema fallido, no vivimos en una institución fallida; la Generalitat Valenciana no es una institución fallida, quien ha fallado es usted", sentenció, para, a continuación, aseverar que, "a partir de ya, no podemos contar con un presidente de la Generalitat antisistema y fallido".

En la misma línea, se mostró convencida de que los ciudadanos "deben sentir que su institución les protege y que las personas que están al frente de las instituciones no tienen mayor prioridad que su seguridad y su bienestar". "La prioridad del señor Mazón no debería ser su supervivencia y, desde luego, no está alineada con la urgencia que sigue viviendo esta tierra", agregó.

"Necesitamos rigor y confianza y por eso también el señor Mazón tiene que irse, porque no puede continuar todo como si no hubiera pasado nada", apostilló, al tiempo que quiso "insistir" en su propuesta, al entender que se trata de "una crisis sin precedentes" que requiere "poner soluciones que seguramente tampoco tienen ningún precedente". Por otra parte, admitió que los socialistas valencianos no tienen "demasiadas esperanzas depositadas en el señor Mazón", a quien tildó de "incapaz, negligente y que, además, envía un mensaje muy peligroso que es el de la desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones".

"El señor Mazón no puede afirmar ayer que lo que falla es el sistema, porque lo que ha fallado es él, por tanto, el Partido Socialista ya no nos dirigimos al señor Mazón, esperamos una respuesta del Partido Popular, que también tiene responsabilidades", resolvió, convencida de que el presidente "no está a la altura tampoco de la reconstrucción, por tanto es un clamor popular: el señor Mazón se tiene que ir". En este contexto, estimó que "el problema es el señor Mazón, pero no solo es el señor Mazón", consciente de que, a la "negligencia" de un presidente "que no estuvo donde debía estar", también "se suma" una mayoría parlamentaria "negacionista de la ciencia, negacionista de las emergencias del cambio climático" que, según ella, "nos ha llevado a este punto".

Tras puntualizar que los socialistas son "la alternativa en esta tierra", hizo hincapié en que la institución "tiene opciones para encontrar una salida conjunta" a esta "crisis sin precedentes" y en que las Cortes Valencianas "pueden y deben asumir su responsabilidad aportando una solución" que incluye "iniciar un proceso de destitución de Mazón y romper la coalición negacionista del Partido Popular con Vox". "Y, para lograr esa solución, todos los partidos debemos ser generosos y responsables, el Partido Popular también", abundó, al tiempo que señaló que los socialistas están "dispuestos a asumir" su "responsabilidad" en este momento "facilitando" al PP la destitución de Mazón, "cambiándolo por un presidente técnico, con un Consell también técnico, para la transición centrado en la reconstrucción", que "cuente con todos los partidos y la sociedad civil", pero que "deje al margen a Vox", informa Servimedia.

En paralelo, "en cuanto se recupere la normalidad", urgió a convocar elecciones para que los valencianos "decidan su futuro y su gobierno con plenas facultades". "Esta propuesta contará con el respaldo del Partido Socialista, con todos nuestros votos, también para que ese Consell técnico elabore unos presupuestos que estén a la altura de la necesidad y de las circunstancias de la reconstrucción que necesitan tantos vecinos", incidió, para, a continuación, insistir en que "24 horas" después de lanzar su propuesta al PP el PSOE sigue a la espera de respuesta. "Desde luego, ayer el señor Mazón nos contestó, pero es que nosotros ya no nos dirigimos al señor Mazón, nos dirigimos al Partido Popular de la Comunidad Valenciana y también al Partido Popular nacional", confirmó, al tiempo que dijo esperar "que la respuesta esté a la altura de la necesidad y de lo que piden los valencianos".

"Yo le digo al Partido Popular: hay mucho votante del Partido Popular que espera que el Partido Popular esté a la altura de las circunstancias, así que yo sigo con esa mano tendida, desde la responsabilidad, desde la política útil, ofreciendo soluciones y a la espera de lo que conteste el PP", prosiguió, al tiempo que confió en que "no vuelvan a contestar lo mismo que al ofrecimiento responsable del apoyo a unos presupuestos". En la misma línea se preguntó si los de Núñez Feijóo están dispuestos a "asumir su responsabilidad" para "dar una salida viable y responsable a esta crisis sin precedentes en la que el señor Mazón ha sumido a la Generalitat Valenciana" y si su "silencio significa que tiene el señor Mazón su total apoyo y confianza".