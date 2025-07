Las 10 medidas que Feijóo promete para sus primeros 100 días en la Moncloa

En la clausura del XXI congreso nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha desgranado un decálogo con las medidas que aplicará en sus primeros cien días de gobierno. Además de aclarar cómo pretende llegar, en solitario, con una política de alianzas que no excluya a nadie salvo a Bildu, ha querido compartir cuál será su hoja de ruta si logra hacerse con la Moncloa en las próximas elecciones. Un hecho que tanto él como todos los suyos dan por sentado.

Pero el objetivo final, ha recalcado, no es llegar, sino es resetear España. Un reinicio que consista en algo más que un intercambio de siglas en el poder. El compromiso es poner el contador a cero, reconstruir el país tras el paso del sanchismo y poner orden en todos los ámbitos: institucional, económico y social.

Para eso, la prioridad, la primera medida que aprobará en la mesa del Consejo de Ministros, será un plan de regeneración democrática. Uno: "No entraré a la Moncloa sin llevar debajo del brazo las propuestas normativas para poder desarrollar desde el primer día la regeneración democrática en nuestro país", ha subrayado.

Dos. Ese mismo día, también dará luz verde a un plan de vivienda. "Se aprobará y se aplicará directamente". Si en España "faltan viviendas", ha asegurado que con él a los mandos, "se harán". Tres: una "revisión" fiscal para "bajar los impuestos" después de las 97 subidas acometidas por Pedro Sánchez, según cuantifican en su equipo.

Cuatro: "El subsidio no puede competir contra el empleo. El subsidio tiene que ser red para levantarse no ancla para el empleo". Feijóo se ha mostrado a favor de "seguir subiendo el salario mínimo" con el concurso de los trabajadores y las empresas. Pero el objetivo más ambicioso, ha añadido, "es subir el salario medio". Y ha recalcado: "Vamos a subir el salario medio".

Reducir la inmigración ilegal

Cinco: "Hacen falta médicos en España. Es verdad". Por eso, ha dicho que incrementará los médicos de familia. Seis, cuestión capital: "Hace falta una política de agua porque hace demasiado tiempo que no se hace nada para que la haya y España necesita un plan nacional de agua".

Siete: "Hemos de reducir la inmigración ilegal. Parece razonable. Cómo lo ilegal va a tener garantías, cómo lo ilegal va a tener derechos. Tampoco en esto voy a mirar para otro lado. No nos confundamos. España ha de ser un país abierto, pero no ingenuo. Rechazo el discurso del odio, pero de la misma forma aquí no vale todo. El respeto es el mínimo exigible y la convivencia se trabaja con normas, orden y control. Al que viene a trabajar con reglas, bienvenido, el que viene a otra cosa le diremos que aquí no".

Ocho: "Hay que reforzar la seguridad. Para que podamos pasear tranquilos por las calles de España. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado merecen recursos, conocimiento y autoridad". Nueve: "Hay que clarificar la política de Defensa".

Y diez: "Una ley de lenguas, para garantizar la enseñanza en nuestra lengua común en toda España, respetando a todas las lenguas cooficiales. Equilibrio y cordialidad. Todas las lenguas son de España. Por eso hay que garantizar que todos los niños puedan ser educados en español".