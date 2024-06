El PSOE plantea una consulta para definir su posición ante el «Lexit»

Tras la moción pro autonomía sacada adelante esta semana en la Diputación de León -con los votos conjuntos de Partido Socialista y Unión del Pueblo Leonés (UPL)-, ahora el PSOE mueve ficha y plantea una consulta interna para definir la posición del partido sobre la Región Leonesa. Y lo ha hecho el propio secretario regional socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, aunque ha añadido que Además, Tudanca añadió que «León no puede ni debe hablar más que por León», debido a que el sentimiento autonomista «no es tan fuerte en el Bierzo y es muy débil en Zamora y Salamanca».

Un proceso que se remonta hasta el 27 de diciembre de 2019 cuando el Ayuntamiento de la capital aprobaba una moción en defensa de la autonomía de la Región Leonesa, y a la cual se han ido sumando distintos consistorias de esta provincia, además de dos de Zamora y cuatro de Salamanca (el último este miércoles en La Zarza de Pumareda, localidad salmantina donde gobierna la UPL), para alcanzar en estos momentos los 63 entidades locales adheridas.

Desde el Partido Popular, según fuentes consultadas por este periódico lo tienen claro. «No estamos por la división de Castilla y León. Esta moción atiende a intereses políticos del PSOE leonés para poder seguir gobernando en la Diputación. Como siempre los socialistas anteponen los intereses partidistas a los intereses de los ciudadanos. Es una irresponsabilidad ser incapaz de gobernar si no es un proyecto que divide y enfrenta», señalan al referirse a la moción de la Diputación leonesa y a la actual situación en España.Respecto a las declaraciones del portavoz del PP en esta institución provincial, David Fernández, en la que se ha mostrado partidario de este proceso, recuerdan que son a título particular y que «votó en contra de la propuesta rupturista». Un mismo argumento que se plantea desde la Junta de Castilla y León, donde se circunscribe esta moción al «pago al precio político» por la gobernabilidad de la institución, en un paralelismo idéntico al que se vive en el Gobierno de España.

¿Pero qué se opina en las otras dos provincias afectadas como son Salamanca y Zamora? Ambos presidentes de las diputaciones lo tienen claro también. El salmantino Javier Iglesias destaca que se trata de una «ocurrencia más que no aporta nada» y ha dudado de su utilidad para la sociedad castellano y leonesa para recalcar que en Salamanca «no existe un debate social» sobre este tema. Mientras que el zamorano Javier Faúndez, se manifiesta en términos similares. «A día de hoy no hay debate en la sociedad zamorana. No preocupa a la inmensa mayoría de los vecinos lo más mínimo»

También ha dado la cara el alcalde popular de Ponferrada, Marco Morala, al afirmar que «con el Bierzo que cuenten para otras cosas, por que este tipo de aventuras localistas no conducen a nada».

Y curiosa la reacción del alcalde de la capital, José Antonio Diez, que echa por tierra esta moción para reivindicar una autonomía propia para el Reino de León o que se pueda unir «históricamente» con Asturias. Eso sí, con recadito a su compañero de partido, el ministro Óscar Puente, del que dice ser «una persona que no está autorizada para opinar sobre los leoneses». Y en el centro de la polémica, la UPL, que continúa con sus demandas para un mayor reconocimiento de la «birregionalidad».

Una vieja polémica

Una polémica que nace a raíz de que la Región de León, formada por las provincias de León, Zamora y Palencia, con la descentralización territorial del Estado, en la década de los 80 del pasado siglo, cuando se creaban nuevas autonomías. De esta manera las tres se anexionaban, en un proceso convulso, con las adscritas a Castilla La Vieja (Santander, Logroño, Palencia, Valladolid, Segovia, Soria, Ávila y Burgos), de las que se descolgaban las dos primeras para crear comunidades uniprovinciales. En la década de los 90 se creaba la UPL y ya, en pleno siglo XXI, con la reforma de los estatutos de autonomía, desde León se ha continuado insistiendo en su separación de Castilla.

¿Y ahora qué? El artículo 143 de la Organización Territorial del Estado establece que la iniciativa del proceso corresponde a las Diputaciones, así como a las dos terceras partes de los municipios que representen, y pudiendo anexionar territorios limítrofes. Reclamo que incluye aZamora y Salamanca, que hasta ahora no han mostrado tanto entusiasmo por adherirse a León. Y restaría el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que debería ser reformado, algo que a día de hoy es una auténtica quimera.