El PSOE-M retira del escenario un retrato de Sánchez antes de la presentación de la candidatura de Óscar López

Las sospechas se han confirmado. Lo que en un principio fueron rumores sobre la presunta candidatura del actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para la sucesión de Juan Lobato como secretario general del PSOE de Madrid, finalmente se ha consumado.

El que fuera jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha oficializado hoy su candidatura con una rueda de prensa en la sede de los socialistas madrileños en una comparecencia de 20 minutos en la que aseguró que iba a "hablar del futuro, no del pasado", haciendo alusión así a que no haría referencia a su antecesor al frente de la secretaría general del PSOE.

De esta manera, la nueva apuesta de Moncloa por liderar la agrupación regional de Madrid ha definido su candidatura como "un proyecto de izquierdas valiente que va a ganar Madrid con la verdad", aprovechando la ocasión para arremeter contra la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la situación judicial de su pareja, Alberto González Amador.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados, y que más ha sorprendido a los allí presentes, además de a los curiosos, ha sido la presencia de un retrato del recién renovado secretario general del PSOE en el 41º Congreso Federal del PSOE, Pedro Sánchez, que, como por arte de magia, ha desaparecido del escenario minutos antes de que Óscar López comenzase su comparecencia, tal y como ha recogido un equipo de 'Espejo Público'.

¿Qué ha pasado con el cuadro de Pedro Sánchez?

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar Lópz, ha acudido al acto en la sede de la agrupación local del distrito centro de Madrid acompañado por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y por la directora general de la Guardia Civil, y exdelegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

Presentación de la candidatura para la comunidad de Madrid, de Oscar López @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Durante una conexión en directo del programa 'Espejo Público', de Antena 3, llamó la atención el cuadro del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que presidía el escenario donde se esperaba la comparecencia de Óscar López.

En la sala también había retratos de otras figuras históricas del partido, como Pablo Iglesias, fundador del PSOE, y Felipe González, expresidente del Gobierno. No obstante, la periodista destacó la presencia del cuadro de Sánchez, señalando su ubicación y el simbolismo que transmitía en ese momento.

Antes y después de la ubicación del retrato de Pedro Sánchez en el escenario. La Razón | Espejo Público

Sin embargo, en una segunda conexión, realizada aproximadamente una hora después, la reportera informó que el cuadro había sido retirado, dejando abierta la posibilidad de que esto no fuera una coincidencia. "Lo han quitado. No sabemos si casualidad o no después del directo [...]", comentó la periodista, aludiendo a la conexión previa en la que se mencionó la presencia del retrato. Por su parte, todo apunta a que fue el equipo del propio PSOE madrileño quien retiró el retrato del presidente del Gobierno, aunque se desconocen los motivos.