Puigdemont y Junqueras, a bordo de un coche con una matrícula con referencia al referéndum

Al término de la reunión que mantuvieron el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras en Waterloo (Bélgica), ambos líderes independentistas abandonaron la residencia del primero a bordo de un coche con una matrícula con mucho significado: 1-O-2017, en alusión a la fecha del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Al volante iba Puigdemont, mientras que Junqueras le acompañaba en el del copiloto. Y viajaban a bordo del coche que tiene el expresident catalán desde hace pocos meses en Bélgica. Y es que este país tiene la particularidad de que permite personalizar las placas de matrícula con algunas condiciones., entre ellas no superar los ocho caracteres, que no se usen solo cifras y que no formen palabras con connotaciones ofensivas.

Puigdemont y Junqueras inician una etapa de deshielo con "espacios de trabajo coordinado" Laura Zornoza Agencia EFE

Por ello, Puigdemont eligió 1-O-2017. Eso sí, a cambio de abonar unas tasas que rondan los 1.000 euros.

Una fecha muy significativa para el mundo independentista, pero sobre todo para el propio Puigdemont, que sigue reivindicando la legalidad de ese referéndum ilegal.