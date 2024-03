Puigdemont quiere un Govern abonado al desafío a España y avisa con "culminar" la independencia

Carles Puigdemont ha anunciado que se va a presentar a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y, poco a poco, va desgranando cuáles son sus planes si llega a gobernar, algo que, por ahora, parece difícil, según las encuestas. El candidato de Junts ha querido advertir desde el primer momento que, si llega a ser president, su intención es formar un gobierno abonado al desafío y la batalla constante frente a la Moncloa y apela a que sus integrantes actúen "sin complejos" y no se "autoimpongan límites" ni "salgan rendidos de casa". Puigdemont, que continúa empleando un tono beligerante, ya no se limita únicamente al desafío por la independencia, aunque ha dicho que ha avisado que viene a "culminar" el trabajo, sino que va más allá y ha abierto su discurso a otros temas, como la inmigración, la sequía o la economía: "Queremos un gobierno que sea ambicioso, solvente, que se dirija de tú a tú al Estado y no se deje ninguna carpeta por tocar".

En este sentido, ha apelado a "construir un proyecto que gobierne y lidere". "Liderar sin dejar ninguna carpeta de lado, que lo haga sin salir renunciado de casa, que no se autoimponga límites a su ambición", ha señalado Puigdemont, en un acto en Perpiñán (Francia). De esta manera, el candidato de Junts ha querido desgranar cuáles son sus dos principales ejes de actuación: por un lado, las formas, que pretende que sean diferentes a las de ERC o PSC, partidos a los que acusa de "salir rendidos de casa" cuando tienen que afrontar alguna exigencia al Gobierno; y, por otro lado, el fondo, ya que aspira a hilvanar un discurso que vaya más del "procés" y apueste por los problemas del día a día de la ciudadanía, que en Cataluña hay y muchos (como la sequía, que ha obligado a restricciones de agua).

"No hemos venido solo para ofrecer un buen gobierno. Se trata de recuperar la autoestima y la ambición nacional para hacer el trabajo que dejamos a medias, acabarla y hacerla mejor. Hacerla sin ningún tipo de complejos, hacerla aprovechando la preparación y los conocimientos que hemos adquirido y la experiencia de lucha que hemos acumulado", ha añadido Puigdemont, consciente de que el independentismo atraviesa horas bajas ya que ha ido creciendo la desafección de las bases mientras los datos económicos y sociales apuntan a una decadencia de la autonomía (los resultados educativos son la última muestra evidente). "Hay unos costes de la dependencia del Estado que son elevadísimos, insostenibles", ha clamado Puigdemont, para tratar de despertar y movilizar al independentismo.

El expresident va a tener que enfrentarse tanto a PSC como a ERC para tratar de arañar el máximo voto posible y aspirar a gobernar. De ahí que ambas formaciones se hayan convertido en el eje de sus ataques: "El país no avanza si tiene un Govern que sale rendido de casa: se puede rendir porque renuncia o porque le faltan ideas. O también por no incomodar más de la cuenta", ha señalado, en referencia a Pere Aragonès y Salvador Illa. Actualmente, las encuestas dan por hecho que el PSC ganará, pero está por ver si suma el constitucionalismo: si vuelve a haber mayoría del independentismo y Puigdemont queda por delante de ERC, lo más probable es que sea president.