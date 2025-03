Lo que esconde el pacto de inmigración con Puigdemont

El cabreo es inmenso entre los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por la nueva cesión de competencias en materia de inmigración a Cataluña. "Un bochorno", es la frase más comentada este martes tras conocerse los puntos del acuerdo del PSOE y Junts. Dentro de las funciones que tendrán que asumir los Mossos d'Esquadra hay algunas que ponen en duda y consideran que serán incapaces de poder desarrollar.

El punto que más dudas sugiere a los expertos en Extranjería es el que se refiere a que los agentes autonómicos catalanes resolverán las expulsiones que requieran expediente y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat. "Es un brindis al sol", detallan las fuentes consultadas por LA RAZÓN, que ven inviable este articulado.

Y es que las expulsiones de inmigrantes requieren acuerdos bilaterales con los terceros países implicados. Cataluña, como región de España, no podría alcanzar estos pactos. "Un ejemplo claro es la situación con Marruecos y Argelia. No aceptan las repatriaciones y menos van a llevar a un acuerdo con autonomías, que no es posible", afirman estas fuentes.

Esta posibilidad es considerada como inviable por parte de los agentes de Extranjería de la Policía Nacional que ya de por sí tienen que lidiar con las reticencias para poder conseguir efectuar una orden de deportación. Uno de los problemas que tienen a nivel nacional precisamente es que los centros no aceptan a personas de algunas nacionalidades porque ven imposible su expulsión de nuestro territorio.

Asimismo, según el documento presentado este martes, también tendrá competencia exclusiva en la gestión integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El registro este martes de la ley orgánica de Delegación de competencias en materia de Inmigración por parte de PSOE y Junts también cuenta con otros puntos polémicos. Los términos de este acuerdo ubican a Cataluña como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español.

Las patrullas mixtas

Esta función podría suponer que la desaparición de la Policía Nacional en la región. Y es que las competencias de Extranjería eran las únicas que conservaban en exclusividad y ahora ya no las tendrán en sus manos.

"Los Mossos d'Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estarán en frontera, y actuarán, al objeto de cumplir las competencias de esta ley, siempre en coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional", señala el pacto de PSOE y Junts.

Este epígrafe es una vuelta a las patrullas mixtas que se instalaron cuando Cataluña consiguió las funciones en materia de seguridad ciudadana. Los policías autonómicos vigilaban en equipos con Policía Nacional para aprender este tipo de intervenciones. También se dotará, según el pacto, de medios suficientes al cuerpo de los Mossos, se incrementará en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.

El fin de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña

Una medida que también ha generado descontento entre los agentes ya que ven como sus reclamaciones en el tiempo han caído en "saco roto" mientras proporcionan todo lo que piden a los independentistas. "Es un cuerpo totalmente politizado y mira que entre compañeros nos llevamos bien", señalan estas fuentes.

El espíritu del acuerdo es que "con esta Ley Orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración, Cataluña podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del estado español", reza el escrito.

A pesar de ello, tanto policías nacionales como guardias civiles temen que esto sea una piedra más en el principio del fin de su existencia en Cataluña. "Nos quieren echar y están sentando las bases desde hace mucho tiempo", denuncia uno de los efectivos policiales a LA RAZÓN.