¿Qué ha fallado?: Egos y lucha cainita, todo lo que lastra a la izquierda

La izquierda alternativa ha entrado en un punto de máxima debilidad después de peleas internas por el poder y derrotas en las urnas y se enfrenta a una reflexión conjunta tras la dimisión de Yolanda Díaz como líder de Sumar. El 9J supuso un punto de inflexión que aceleró la descomposición de un espacio que surgió al calor del 15M y consiguió ilusionar a millones de electores, rompió con el bipartidismo y llegó a tocar poder en gobiernos autonómicos, ayuntamientos y hasta en el Gobierno de España, donde hoy sigue representada.

Sin embargo, el poder político no corresponde ya con el electoral y la izquierda se enfrenta a un hundimiento al que ahora busca de manera "sosegada, tranquila y serena", según Sumar, poner remedio. Sin ir más lejos, en las elecciones europeas, de tener en 2014 el 18 por ciento de los votos la izquierda alternativa, en las elecciones del 9J, no sumaban más del 8%.

Ahora, la izquierda ha prometido un periodo de reflexión para entender cuál ha sido el motivo por el cúal la sociedad ha dejado de votarles y una suerte de solución para volver a ser referentes. Es por eso que LA RAZÓN ha recogido el testimonio de quienes fueran referentes en la izquierda para analizar las causas del desapego electoral a este espacio y entender cuál puede ser el camino a transitar. Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, Juan Pedro Yllanes, exlíder de Podemos en las Islas Baleares, Roberto Sotomayor, exlíder de Podemos en Madrid Ciudad y Ramón Espinar, exlíder de Podemos en Madrid participan en el análisis. Otras voces femeninas también han sido interpeladas para esta "reflexión", pero han preferido esperar a que avance el periodo que ahora corresponde a los partidos de izquierda.

Roberto Sotomayor, exlíder de Podemos Madrid ciudad, explica que el resultado de debacle que sufre la izquierda tiene su causa en “la lucha de egos” y “cuestiones personales” que se han ido arrastrando desde hace tiempo. Destaca como una de las derivadas en la situación actual que “hay demasiada gente implicada emocionalmente en las peleas pasadas que no han superado”, con especial relevancia en la “operación de Podemos de reventar Sumar desde el minuto cero” en vez de intentar “reconstruirse” dentro del paraguas que pretendía ser el nuevo proyecto. Adosa a Podemos gran parte del resultado actual. “Cuando tienes gente que arrastra peleas internas, se enquista”, lamenta. “Nos ha llevado a la desafección política y la gente nos ve como que solo nos preocupa son los sillones”, analiza.

Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, pone el énfasis, dentro de las causas de la batalla en la izquierda, en “los errores de siempre”, unidos “al verticalismo de Podemos, donde nadie cuestionó la decisión de Iglesias de nombrar a Yolanda Díaz”. Él sí. También señala los “ataques judiciales, y mediáticos -terribles-”, que, a su juicio les "volvieron algo paranoicos”. Igual que Sotomayor, cree que “todo se volvió muy personal”. “Sumar se equivocó creyendo que iba a sustituir al PSOE”, reflexiona. Una «mimetización» con Pedro Sánchez, y una contribución para «intentar eliminar a Podemos» fue la mezcla que, en su opinión, hizo que Díaz «fracasara en las dos cosas», dice. “Hoy Sumar es un cadáver y Yolanda un zombie”, dice con tristeza. Ramón Espinar, exlíder de Podemos Madrid, cree que, a la destrucción de la izquierda, ha contribuido el final del ciclo del 15M y la hegemonía de la derecha, unida a la “operación para derribar al gobierno de coalición”, que está “acosado por la internacional trumpista”, unas reflexiones que también apuntó esta semana en el canal de debate "La Zona", en la red social X.

No cree Sotomayor que el problema de la debacle haya sido Yolanda Díaz y ve su movimiento de dimitir, “muy inteligente”. “Estaba muy valorada en las encuestas y ahora cae en picado porque estar gestionando la política interna, machaca”, reflexiona. En este punto, Ramón Espinar, piensa que Díaz no debería haber dimitido por los malos resultados del 9J. Cree que si el batacazo hubiese sido en unas elecciones generales, por supuesto debería haber dejado sus responsabilidades.También repasa la "crisis comunicativa" que se abrió tras la dimisión de Díaz de este lunes, que tuvo un momento de confusión total tan solo 24 horas después con su frase de "Yolanda Díaz no se va, se queda". "Ha mandado un mensaje equívoco", subraya. El error que percibe Sotomayor es el de haber presentado Sumar al ciclo electoral de 2024. Para Espinar el fallo de estas europeas ha sido el de concebirlas como una pelea con Podemos. “Sumar ha cometido un error muy grave, en vez de presentarse como el alma del Gobierno –como aseguró Díaz esta semana- ha peleado por ser más izquierdista que Podemos. Esto te limita, te coloca en el rincón del tablero y no te permite articular un discurso de país”, dice. En su opinión, al juego izquierdista siempre te va a ganar quien no tiene responsabilidades de Gobierno”. El exlíder de Unidas Podemos en Baleares, Juan Pedro Yllanes aporta el problema de “no saber gestionar” lo que fue la irrupción de Podemos y la creación posterior de diversos partidos “que no han sabido ponerse de acuerdo”. Lamenta una característica de “cainitismo” en la izquierda. Espinar considera que uno de los problemas que ha tenido Yolanda Díaz a la hora de articular Sumar, es que precisamente no ha querido organizar su partido. "Sumar es un equipo ampliado de una líder".

¿Cuál es la reflexión que se abre ahora?

Y una vez diagnosticadas las causas, ¿cuál es la reflexión que se abre ahora y qué se puede hacer? Roberto Sotomayor clama por una “renovación política”, porque “no puede ser que los mismos que rompieron sus espacios pretendan hoy darnos lecciones”. “Una regeneración urgente”, pide. ¿Cree en la unidad como camino para resolver? No hay otro camino, asegura. “Altura de miras, consenso y diálogo”, receta. Para esta reconstrucción, lamenta que no ve “a mucha gente dispuesta a renunciar a cuestiones personales”. “Para gobernar en lo colectivo hay que renunciar a lo personal”, reflexiona. Sotomayor no ve liquidado el modelo de Sumar, como se debate en estos días, puesto que lo ve “atractivo para el votante”. De cara al futuro, recomienda “dar importancia a los espacios políticos en sus territorios”, aunque eso solo “no llega”.

En esta idea, en la de expandir el proyecto, coincide Juan Pedro Yllanes, que incide en “el sorprendente centralismo de la izquierda, con muy poco cuidado a lo que ocurre en los territorios”. A su juicio, “no ha habido ningún propósito de crear Sumar en los territorios” y ha habido una “conformidad absoluta con crecer a costa de los grupos que ya estaban instalados”, como Más Madrid, Compromís o los comunes. Clama por erradicar esa percepción puesto que hay “un votante de izquierdas que necesita esta oferta política” y recomienda "dialogo, cesión, concesión" y determinar en cada caso que opción puede ser la más interesante en las urnas para que el votante de izquierda pueda volver a confiar en ellos.. En esto coinciden a la práctica totalidad. Espinar ve que que se ha tratado de configurar una UTE “para presentarse a las generales”. Define esto como “una manera de llamar a gritos a la puerta del fracaso”. Para el futuro recomienda un “proyecto para una realidad política española” y no un proyecto para “cada comunidad”.

Monedero, por su parte, explica, que Podemos, pese a su “mal” resultado, le sirve “para volver a comenzar”, pero, cree que “debe hacer las cosas de otra manera”. Enumera una serie de recomendaciones. “tender la mano a los que se alejaron, pero no a los que se fueron buscando un sol que calentara más, sino a los que discreparon y fueron repudiados por el sectarismo de unos pocos, regresar a los territorios, horizontalizarse, salir de la cámara de eco de un discurso estrecho y repetido, tender la mano al tiempo que refuerza su propia identidad. Sotomayor llama a solucionar la pugna interna pues lamenta que que "estamos inmersos en plena crisis ideológica, peleándnos, mientras la ciudadanía se abraza a tesis de cualquier populista del tres al cuarto". Una voz referente también que prefiere no desvelar su nombre en conversación con este diario cree que la unidad "es necesaria pero imposible por quién lo pilota". Acusa a Podemos de una "actitud de tierra quemada, de reventar todo lo que existe y pensar que en las cenizas puede resurgir. Una visión patrimonialista de la izquierda", resume. Aporta que "la unidad es imposible" no solo por arriba -por los liderazgos- sino por las militancias, a las que han metido en la guerra por el poder. "Revertir todo esto es muy difícil. Para esto tendría que desaparecer Podemos, algo que no ha ocurrido tras estas elecciones. La gente involucrada debería dar un paso atrás y dar el relevo a personas que lleguen sin mochilas", recomienda.

Espinar cree que tiene que haber “ganas de militar” y es lo que no percibe en el núcleo que rodea a Yolanda Díaz, no en ella, subraya. Yllanes piensa que la unidad “por si sola” no es la solución. Por último, Monedero, agita a Podemos a “volver a ser”, como hace una década, “la nave nodriza de la izquierda”.