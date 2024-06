Yolanda Díaz se enmienda a sí misma: "No me voy, me quedo"

A las tres de la tarde de este lunes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunciaba que dejaba el liderazgo del partido, como coordinadora, como asunción política de los resultados políticos de su formación el pasado domingo en las elecciones europeas donde tan solo lograron tres escaños y perdieron el control de su espacio político al no lograr escaño para IU ni Más Madrid. Un "paso al lado" que, aseguraba, daba para "abrir el camino" que debe ser "colectivo" y con el que abría el debate sucesorio en Sumar.

«La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo», explicaba en una comparecencia sin preguntas. Un anuncio que si bien, dejaba al partido descabezado, hoy mismo, tan solo 24 horas después, la vicepresidenta desandaba ese camino para asegurar que mantiene su liderazgo político. «Tranquilidad, Yolanda Díaz no se va, sigue formando parte de la Ejecutiva, de la coordinadora. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Cuando hay malos resultados electorales hay que asumir responsabilidades. No me voy, me quedo dentro de Sumar», aseguraba en una atención a medios desde Suiza, desmontando así sus propia dimisión. La vicepresidenta, que argumentó un día antes su paso al lado para centrarse en su labor como vicepresidenta del Gobierno, descoloca ahora a su formación y al resto de partidos que la apoyan, quienes todavía hoy continúan digiriendo su dimisión. En esta comparecencia ante los medios asegura que apartir de ahora, se volcará en «preservar» el Gobierno de coalición y trabajar para que en las próximas generales vuelva a haber un gobierno PSOE-Sumar. . «Hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales, por tanto preservamos al Gobierno de coalición progresista y vamos a seguir ganando derechos».

Su dimisión como líder orgánica del partido no tiene ninguna consecuencia por tanto. Y es que Díaz continuará siendo la coordinadora de los ministros de Sumar en el Gobierno de coalición, la presidenta del Grupo Parlamentario Sumar en el Congreso y, también, continuará dentro de la Ejecutiva de su partido, tal y como ha confirmado la propia vicepresidenta.

Lo cierto es que en Sumar ya habían rebajado horas antes también este paso al lado de la vicepresidenta y aseguraban en el partido que no se esperan grandes cambios en el proceso de sustitución para elegir a una nueva coordinadora general de Sumar, que en el partido habían comunicado. Unas palabras que el partido enmienda ahora la plana, muy pocas horas después de haber sometido al partido a una prueba de estrés al quedarse sin cara visible tan solo tres meses después de que la militancia urgiera a Díaz como coordinadora de Sumar. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, remarcó este martes que Díaz es «el mayor activo político electoral» con el que cuenta Sumar y disipó así la idea de que se abra ahora un debate sucesorio en el espacio de la izquierda. Fuentes del grupo parlamentario abundan en que este jueves –cuando se reúna la Coordinadora del partido– no se elegirá a un «sucesor» y apuestan por «fórmulas mágicas» de cara a la coordinación a partir de ahora en Sumar. Otras fuentes explican que lo más posible es que se nombre un liderazgo «interino» o una especie de gestora hasta que llegue el momento, en otoño, de celebrarse la asamblea constituiva de Sumar. Otras fuentes del espacio reconocen que «nada cambia» y que la vicepresidenta continuará «estando en todo».En el partido de Díaz, además, explican que el «paso a un lado» de Díaz, no implica que se cierre la puerta a que la vicepresidenta vuelva a presentarse como candidata en unas próximas elecciones generales.