Quequé compara a Pitingo con "Txapote" y dice que lo de ETA "al menos era rápido"

A menudo las redes sociales exponen cotidianamente que no hay límites para lo risible. Cualquier tema, colectivo o individuo es susceptible de ser objeto de ridiculización. En nombre del humor algunos traspasan la línea de la humillación y la falta de sensibilidad y les parece que el terror que sembró la banda terrorista ETA puede ser motivo de mofa.

El cómico Quequé (Héctor de Miguel) quiso criticar la música del cantante Pitingo en la "Hora Veintipico" de Cadena Ser y la comparó con el etarra Francisco Javier García Gaztelu "Txapote", quien asesinó el edil de Ermua Miguel Ángel Blanco, al portavoz del Parlamento Vasco, Fernando Buesa y su escolta, Jorge Diez Elorza; al dirigente del PSOE en Euskadi Fernando Múgica; al diputado del PP, Gregorio Ordóñez; al periodista José Luis López de Lacalle; y a dos guardias civiles en Sallent de Gállego. "Que te vote Pitingo", ha proclamado en alusión a la frase "Que te vote Txapote", en boca de políticos y ciudadanos a lo largo de toda la campaña por un vídeo viral en el que un hombre criticaba al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Que te vote Txapote estaba bien porque rima y tal, pero Txapote al fin y al cabo ya ha cumplido con su deuda", ha comentado en tono jocoso en el programa. Pero no se quedó ahí y Héctor de Miguel abundó en su desprecio al cantante con un: "¿Pero Pitingo qué? Ahí sigue, ejerciendo el terrorismo musical sin pedir perdón a las víctimas ni nada. Y lo de Txapote, al menos, era rápido, pero lo de este es una agonía".

Rubén Múgica criticó las ofensivas palabras de Quequé. Destacó en un tuit que es hijo del que fuera dirigente del PSOE en Euskadi, "asesinado por ETA". Recordó que el autor material del disparo de su padre "fue Txapote". Este vídeo de Héctor de Miguel provoca náuseas. Si quiere comentarlo conmigo, en mi bio tiene mi número de teléfono", apuntó.

Pitingo respondió a Múgica con un "no sabe cuánto lo siento, de verdad, y más que se rían de todo. Un abrazo y mucha fuerza".

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez también criticó las palabras de Quequé. "No todo vale. Se lo he dicho a otros y te lo digo a ti también. Me duele mucho oíros cómo banalizáis con asesinos sanguinarios orgullosos de serlo. Efectivamente, también asesinó a mi hermano Gregorio y NO ha saldado sus cuentas con la Justicia".

Ante el tuit de Ordóñez, Héctor de Miguel ha respondido pidiendo disculpas. "Tienes toda la razón, Consuelo. Nos pasamos de frenada y te pido disculpas. También lo hacemos en el programa de hoy. Jugamos al límite y a veces metemos la pata. Lo siento".

.

Rifirrafe

Todo empezó cuando Quequé arremetió contra Pitingo por su cercanía con Vox en un tuit que ya ha sido eliminado. A esto el cantante le respondió con un: "Cuando me veas de frente agacharás la cabeza como la última vez que nos vimos, no tuviste cojones de cruzar una mirada conmigo. Eres un cobarde y lo sabes". Este tuit también tuvo su continuación, en la que el locutor escribió: "No soy consciente de haberme cruzado contigo nunca, igual no te reconocí y te ignoré, como la mayoría de la población hace con tus crímenes musicales. Hace mucho que no hago las cosas “por cojones” pero entiendo que tú el cerebro lo tienes ahí y eso explica casi todo". Quequé continuó en otro tuit con unas declaraciones que muchos han tildado "gitanofobia". "Por lo demás, enhorabuena por todos esos bolos que te van a caer en los ayuntamientos de Vox y bienvenido al mundo de los subvencionados. Ya tenían mujeres, negros y homosexuales, les faltaba un gitano. Creo que ya podemos llamarte Pidjango. Un saludo", trató de zanjar.