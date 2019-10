¿Quién es quién del Tribunal del Supremo?

ANDRÉS PALOMO

Ingresó en la Carrera judicial en 1981 y se incorporó al Alto Tribunal en 2014, el mismo día que su compañera Ana Ferrer y que Jaime Moreno, uno de los fiscales de esta causa, tomaba posesión como fiscal de Sala del Supremo. Fue el instructor de la cusa contra el ex conseller de la Generalitat y ex diputado Francesc Homs, quien fue condenado por desobediencia. Autor de no pocas publicaciones jurídicas, es experto en Derecho Internacional