Rajoy niega que haya espiado a Podemos y avisa al PSOE: "Yo tenía que conocer qué hacían 100.000 policías y el actual presidente no sabe qué hacía su ministro de Transportes"

Mariano Rajoy ha regresado este miércoles al Congreso de los Diputados para comparecer en la Comisión de Investigación denominada "Operación Cataluña" y creada por el PSOE y Junts para acusar al anterior Gobierno del PP de atacar a los independentistas para frenar el "procés" con recursos del Estado. Sin embargo, el propio Rajoy ha rechazado que durante su mandato haya habido una "Operación Cataluña" orquestada por el Ministerio del Interior con altos cargos y mandos policiales y ha negado que se haya espiado a Podemos. "No tengo conocimiento de una Operación Cataluña, de ninguna trama parapolicial ni de las presuntas irregularidades que aquí se investigan", ha afirmado.

La sesión de la comisión se ha desarrollado con bastante tensión ya que algunos grupos, como Podemos, Esquerra y el PSOE han mantenido un tono bronco para tratar de desprestigiar a Rajoy. "Yo no tendría ni tengo ningún interés en hacer ninguna inspección sobre ustedes porque no me parecen tan importantes para mi vida", ha señalado Rajoy, dirigiéndose a la líder de Podemos, quien le ha preguntado por un supuesto espionaje desde el Ministerio del Interior a Pablo Iglesias y dirigentes morados.

Ante las continuas preguntas de los grupos independentistas y del PSOE sobre el supuesto espionaje, Rajoy ha dicho en todo momento que diera ninguna orden al respecto y ha pedido que se espera a que la Justicia se pronuncie. Es más, ha querido resaltar que recientemente se ha dictado una sentencia que ha absuelto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por la "llamada policía patriótica". "Ha venido a mentir, a injuriar y calumniar", ha espetado Rajoy al diputado del PSOE Manuel Arribas. "Yo tenía que conocer lo que hacían 100.000 policías y el actual presidente del Gobierno no tenía que conocer ni lo que hacía el ministro de transportes y el numero dos del PSOE", ha ironizado Rajoy, quien ha acusado al parlamentario socialista de "faltón y mentiroso".

Rajoy ha señalado que esta Comisión de Investigación se ha creado por "los siete votos" que necesita Pedro Sánchez de Junts para poder gobernar. "Vine aquí a tratar asuntos importantes, no a hablar de cosas que desconocía y menos de personas que no he visto en mi vida, algunas de las que no he oído hablar", ha añadido. A renglón seguido, ha asegurado que la "Operación Cataluña" sí que "existió", pero "fue ideada por los gobernantes de la Generalitat". "Se equivocaron, no acertaron, pasaron pro encima de la ley y de la Constitución. Engañaron al conjunto de los ciudadanos de Cataluña y llevaron a todos a una situación sin salida", ha manifestado el expresidente del Gobierno, quien ha mostrado "orgullo" por haber aplicado el artículo 155 de la Constitución para parar el "procés".

En todo caso, ha negado que hubiera una "policía patriótica" y, además, ha asegurado que los grupos parlamentarios presentes en la comisión "no han dado un solo argumento para demostrar su existencia". "Yo he dado tres", ha añadido, en referencia a que las intervenciones policiales que se hicieron en Cataluña durante su época son "prácticamente las mismas" que las de épocas anteriores; ha reconocido que en su etapa en el Gobierno hubo gente del PP que "estuvo afectada por decisiones de los tribunales" porque "la policía y los jueces actuaban en defensa de la legalidad afectara a quien afectara".

Asimismo, Rajoy ha cargado duramente contra el tono de la sesión, que dice que no lo había visto nunca en sus 30 años como parlamentario. Además, ha criticado que es un "disparate" el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para delegar a Cataluña las competencias en materia de inmigración y ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que convoque elecciones en vez de seguir "humillado" ante los independentistas en un "escándalo y cesión permanentes".