Abascal: “Estamos listos para derrotar a un presidente en funciones irresponsable y caprichoso”

Las respuestas a la negativa del apoyo a proponer a Pedro Sánchez para formar gobierno no se han hecho esperar y algunos han utilizado las redes sociales para expresar su parecer. A los 10 minutos del anuncio oficial por parte de la Casa Real, Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Podemos, ha dicho en su perfil que «Pedro Sánchez ya tiene lo que quería: elecciones el 10 de noviembre”. También ha apostillado que “hoy hemos sabido quién será su vicepresidente el 11 de noviembre si le dan los números. Este era su plan desde el principio”.

Por su parte, Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, ha reconocido que existió una «incapacidad de llegar a acuerdos. Tactismo electoral. No es difícil, tampoco ahora, acordarse de Estanislao Figueras”. Rosa Díez comentó en su cuenta de Twitter que “por segunda vez en democracia el Rey ejercerá su atribución constitucional, disolverá las Cámaras y convocará elecciones. Juan Carlos I no se encontró en esa tesitura en 39 años. Felipe VI ha debido hacerlo dos veces en 5. Las instituciones funcionan a pesar de algunos políticos”.

Pablo Iglesias no dejó la oportunidad de criticar a su socio faliido: “Pedro Sánchez comete un error histórico de enormes dimensiones forzando otras elecciones por una obsesión con acaparar un poder absoluto que los españoles no le han dado. Hace falta un presidente que entienda el multipartidismo. España ha cambiado y no va a retroceder.” También recordó que tenía el mandato de formar gobierno, pero “no quiso” y le acusa de “arrogancia” y “desprecio” a las reglas básicas de una democracia parlamentaria.

El líder de Vox, Santiago Abascal ya se ha puesto en clave de campaña electoral y asegura que están preparados “para ir más allá, y para derrotar a un presidente en funciones irresponsable y caprichoso” y cita a todos sus seguidores el próximo 6 de octubre en Vistalegre.

Por su parte El líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado, trasladó este martes al rey Felipe VI que el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "no merece la confianza" de su partido y vio confirmado que "desde el principio" tenía el "deseo" de que los españoles acudieran de nuevo a las urnas.

Así lo trasladó en rueda de prensa en el Congreso tras haber despachado con el Rey en el Palacio de la Zarzuela dentro de la ronda de consultas en la que Felipe VI constató que ningún candidato había concitado los acuerdos necesarios para presentarse a un nuevo debate de investidura, extremo que aboca a nuevas elecciones el 10 de noviembre.

"Sánchez y el PSOE nos merecen todo nuestro respeto, pero su candidatura y su proyecto no merecen nuestra confianza", sentenció el presidente de los populares, esgrimiendo que "el PP no solo es la oposición, sino también la alternativa". "Y España no se puede quedar sin alternativa si el Gobierno vuelve a fallar", apostilló antes de conocerse la decisión del Rey.

Abundó en que "solo hay un responsable" de las nuevas elecciones generales de noviembre, apuntando así directamente al líder socialista por encabezar el partido que más escaños logró en los comicios generales del 28 de abril. Es más, compartió su sospecha de que Sánchez tenía un "plan prefijado" desde entonces para volver a las urnas.

"Tenemos la sospecha de que Sánchez no quería formar Gobierno, quería desde el principio elecciones y todo parece indicar que ya lo ha conseguido", comentó Casado, que espera que esta nueva convocatoria electoral "no le salga gratis" cuando su investidura ya se ha convertido "en la historia de un gran vacío y un gran fracaso".