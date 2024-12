El registro de su vivienda que todavía duele a Koldo diez meses después: "Por favor no entréis a punta de pistola"

A menos de dos semanas de su declaración como investigado en el Tribunal Supremo (TS), Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, hace valer las más de tres décadas que, según fuentes de su entorno -que se remiten a la declaración ante el juez como testigo el pasado lunes del coronel de la unidad antiyihadista UC2 Francisco José Vázquez, el mando que condecoró al supuesto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama-, colaboró con la Guardia Civil. De ahí que hagan hincapié en que, diez meses después, a Koldo García todavía le duele el registro que se llevó a cabo en su domicilio en un municipio de Alicante el pasado 20 de febrero, que fuentes próximas al investigado califican de "absolutamente desproporcionado".

Con ese recuerdo muy presente acudirá Koldo García a su cita en el alto tribunal, donde deberá defenderse de las acusaciones de Aldama sobre el supuesto pago de comisiones. Esas mismas fuentes hacen hincapié en que tras darse cuenta en septiembre del pasado año de que la Guardia Civil le estaba siguiendo, se puso en contacto con el coronel Vázquez, con otro coronel y dos tenientes coroneles del Instituto Armado a quienes pidió: "Por favor, no entréis a punta de pistola en mi casa que tengo una hija de cuatro años. Yo colaboro con todo lo que queráis".

Según apuntan, llegó a ofrecer las llaves de su casa al coronel de la UC2 y a un teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) a fin de que la registraran, un ofrecimiento que fue rechazado.

La investigación contra la supuesta trama ya estaba en marcha y meses después la "operación Delorme" desembocó el 20 de febrero en la detención de Koldo y Aldama, entre otros. Los agentes irrumpieron en la vivienda pasadas las ocho de la mañana, una intervención que fue grabada por las cámaras de seguridad del inmueble (ver imágenes adjuntas a las que ha tenido acceso LA RAZÓN). Koldo García todavía no entiende -apuntan esas mismas fuentes- que tanto su mujer como él fueran "encañonados" en presencia de su hija pequeña, "que estaba llorando como una magdalena asustada en un rincón de la habitación del matrimonio".

"Ha colaborado desde 1992 con el grupo de información antiterrorista en Navarra primero y con la UC2 desde 2008", hacen hincapié, entre otras tareas "buscando trabajos para familiares de guardias civiles destinados al País Vasco y Navarra" y, también, "intentando integrar" al cuerpo policial en entornos muchas veces hostiles (de hecho, fuentes de su entorno ponen en valor que "impulsó" que se llevaran a cabo competiciones de cortadores de troncos o aizkolaris, el deporte rural vasco, en algunos cuarteles).

El registro se prolongó hasta bien entrada la noche, y esas mismas fuentes recuerdan la petición de Koldo a los agentes: "Por favor respetad las cenizas de mi padre". "El hizo lo correcto y se tumbó en el suelo y pidió tranquilidad", apuntan, al tiempo que lamentan que el registro se trasladar después al domicilio de su madre octogenaria.

Tras su detención policial a la espera de ser puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que le dejó en libertad con medidas cautelares, señalan, "a su mujer le dieron 50 euros para que se buscara la vida para volver a casa sin móvil y un amigo tuvo que pasar a recogerla para acercarla al domicilio familiar".

En el registro de la vivienda, además de más de 24.000 euros en efectivo, los agentes de la UCO hallaron tres escopetas, una pistola Star y varios rifles, entre los que había uno modelo Browning, otros de calibre «Winchester», otro «Steyr mannlicher», un «Ceska zbrojvka», un «Tiger» y otro de marca no identificada, todos registrados a su nombre.

"Las armas cortas son decorativas y estaban in inutilizadas de forma reglamentaria y eso no se dijo", apuntan al respecto en el entorno del exasesor de Ábalos. "El resto son escopetas de caza con sus correspondientes permisos", añaden. De hecho, a diferencia de lo que ha sucedido con Aldama y el también empresario Rogelio Pujalte, el juez Moreno no ha pedido que se le investigue también por tenencia ilícita de armas.