El PP responde a Torres sobre los actos por la muerte de Franco: “Defender la democracia no es dar batallitas contra dictadores muertos”

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha respondido este jueves al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que esta mañana destacó el centenar de actos previstos por parte del Gobierno con motivo del 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Tellado se dirige directamente al titular de Política Territorial a través de su cuenta personal de la red social 'X': "Querido Ángel Víctor. Defender hoy la democracia no es dar batallitas contra dictadores muertos hace 50 años", con los actos por el aniversario de la muerte de Francisco Franco, “sino luchar contra dictadores vivos” refiriéndose al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Y defender la democracia es denunciar y exigir la dimisión de políticos corruptos que usaron sus cargos para enriquecerse. Recuerdos a Rudolf”, añade el portavoz popular en su tuit en el que vuelve a atribuirle el nombre en clave por el cual supuestamente empleaban los cabecillas de la presunta trama del ‘caso Koldo’.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comparecido este jueves en los micrófonos de Cadena SER. Torres defendió la importancia que durante este 2025 se celebre el final de la dictadura del General Francisco Franco durante casi cuarenta años: "Los demócratas tenemos que defender, y disfrutar, de los 50 años de libertad que hemos gozado desde la muerte del dictador", declaraba durante la entrevista. "Lo que queremos es festejar que hemos disfrutado, por suerte, de cinco décadas de libertad, y que la queremos para nuestros hijos", añadía el ministro.

A pesar del anuncio de los actos, el Partido Popular no prevé participar en ellos. En una entrevista a Europa Press, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra afirmaba que "cuando Sánchez tiene problemas, y en este momento le cubren ya completamente, siempre saca a Franco a pasear". La popular además afirmaba que la intención del Gobierno es la de "conmemorar es el fallecimiento de un dictador, pero no la democracia de nuestro país, que evidentemente no comenzó hace 50 años". Una idea parecida a la que ha defendido Miguel Tellado este jueves.

Torres y Tellado, un conflicto vivo

Tanto Torres como Tellado mantienen su pulso personal en relación a la memoria democrática. Ambos son los encargados de negociar en nombre del Gobierno y del Partido Popular un pacto migratorio sobre la crisis que atraviesa Canarias, que de momento no se ha producido. Precisamente, los actos por por la muerte de Franco han tensado más las posturas de ambos políticos.

Ya el pasado lunes, Tellado calificó los actos como “fruto de la desesperación” en la que el presidente Pedro Sánchez “vive instalado” ante las investigaciones judiciales abiertas a su Gobierno y su entorno, y cuestionó irónicamente "si el primero se celebrará el 8 de enero para recordar la flebitis que padecía”, en referencia a la afección que padecía Franco.

“Hay afirmaciones que quedan en evidencia por sí mismas”, respondió hoy Torres, quien acusó al portavoz del PP en el Congreso de "tener constantemente espacio en los medios de comunicación sin construir absolutamente nada”. El ministro aseveraba que “aquí no se no se conmemora ninguna flebitis de nadie”.