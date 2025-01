Torres justifica los actos por la muerte de Franco y replica al PP: "Menos mal que la Dictadura acabó con la muerte del dictador"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hablado esta mañana en los micrófonos de Cadena SER para ser entrevistado por el presentador y periodista, José Luis Sastre, en el programa 'Hoy por Hoy', que normalmente presenta Àngels Barceló.

El expresidente canario ha justificado la importancia de que 2025 sea el año en en que se celebre el final de la Dictadura en la que se sumió España durante casi 40 años, con Francisco Franco a la cabeza. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de Memoria Democrática en el Auditorio Nacional de Música el pasado mes de diciembre, cuando reveló que el Gobierno organizará durante este año "más de un centenar de actos" para conmemorar el 50º aniversario de la muerte del dictador, bajo el lema 'España en libertad'.

Sin embargo, la polémica entorno al anuncio fue, y sigue siendo, uno de los principales protagonistas. "Bastó con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijese algo de una lógica aplastante", ha asegurado el ministro Torres, "y es que los demócratas tenemos que defender, y disfrutar, de los 50 años de libertad que hemos gozado desde la muerte del dictador", algo que, ha recordado, ha servido para poder "opinar lo que nos dé la gana, tener libre asociación, cambiar a nuestros representantes políticos cada cuatro años gracias al sufragio universal", etc.

No obstante, el ministro ha querido recordar las críticas del Partido Popular al Gobierno por la celebración de este acto, sobre todo después de que Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusaran a los socialistas de sacar el "francomodín" por "desesperación" por la inestabilidad del Gobierno.

"Aquí no se conmemora la flebitis de nadie; menos mal que la Dictadura acabó con la muerte del dictador y empezamos un proceso, no sencillo, hacia la democracia", ha aseverado el ministro Torres, en referencia a las declaraciones de Tellado en las que ironizó con que no sabía qué se celebraría el próximo 8 de enero (día del primer acto conmemorativo), preguntándose si sería "la flebitis que padecía el dictador". Motivo por el que Torres ha sido tajante con Tellado, asegurando que "el señor Tellado está constantemente intentando tener espacio en los medios de comunicación sin construir absolutamente nada, ya que su polítia es la destrucción".

"Lo que queremos es festejar que hemos disfrutado, por suerte, de cinco decadas de libertad, y que la queremos para nuestros hijos", ha explicado el expresidente del Gobierno de Canarias. "El objetivo es que nuestros hijos y nietos sepan, sin proselitismos y de manera asbolutamente objetiva, qué significa vivir en libertad, y qué significó su pérdida... Qué ocurrió con nuestros abuelos, que iban a la cárcel, como en el caso de mi abuelo, porque entregaban una revista del Partido Comunista y destinaban sus ingresos a defender a los proletarios. Qué ocurría con los homosexuales durante los años de la Dictadura, que eran perseguidos y encerrados en campos de trabajos forzados. Qué ocurría cuando dos personas se daban la mano y eran homosexuales en la calle. Qué pasaba con las mujeres, que no tenían los mismos derechos que los hombres durante los años de la dictadura franquista. En qué se involucionó en este país, sobre todo en lo que eran los Derechos Humanos...", ha explicado el ministro Torres.

"Todo eso lo deben conocer los jóvenes, para que luego decidan, con absoluta libertad, si hay que defender la democracia o si, como vemos en un porcentaje de la juventud, hay que añorar etapas oscuras del pasado. No es ni más ni menos que eso", ha concluido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática para, actos seguido, arremeter contra el PP por haber anunciado que no acudirá a ninguno de estos actos. "Aquí no debe excluirse ningún verdadero demócrata, pero hay quien pone por delante ir contra el Gobierno de España y contra Pedro Sánchez antes, incluso, de defender la democracia de la que disfrutamos", ha aseverado.

Torres acusa al PP de bloquear el reparto de los menores migrantes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha urgido también de la necesidad de "dar una respuesta humanitaria" inmediata a la situación migratoria en España, que ha calificado de "complicada", sobre todo en el archipiélago canario.

En este sentido, Torres ha acusado directamente al Partido Popular de "bloquear" el reparto de los menores migrantes, mientras ha recordado también que "la competencia del Gobierno de España son los mayores de edad", no los menores, ya que estos "son competencia autonómica".

Torres ha respondido también al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que acusó al Gobierno central de dejar a Canarias sola ante la crisis migratoria: "Llevamos un año trabajando, y no es verdad que los partidos nacionales le den la espalda a Canarias [...]. Quien le ha dado siempre la espalda, y ha puesto las piedras en el camino, ha sido el PP, con quien Clavijo gobierna", ha asegurado Torres, mientras ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez "es el primer Gobierno central que ha puesto sobre la mesa una propuesta sobre los Menores Extranjeros no Acompañados".

"Si el 23 de julio, el PP hubiese votado 'sí' a la admisión a trámite, hoy estaríamos hablando de otra situación totalmente distinta", ha remarcado el dirigente socialista. "Esperamos un reconocimiento del trabajo que hacemos, como ha hecho Ceuta. Lo que hace Clavijo es señalar al Gobierno cuando la culpa es del PP, y es un acto injusto. Clavijo gobierna con el PP y, para cuidarlos y protegerlos, señala al Gobierno".

No obstante, el canario ha asegurado que el Gobierno de España sigue comprometido con poner solución a este problema. "Nos hemos comprometido a seguir trabajando en la modificación del artículo 35 (de la Ley de Extranjería), y en ello seguimos".

Torres asegura estar trabajando para sacar los PGE

El titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que desde el Gobierno de España siguen "trabajando" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

No obstante, el canario ha reconocido que la negociación con Junts per Catalunya "no es fácil", ya que el acuerdo con los de Puigdemont "no es sencillo". "Vamos a presentar cuentas para el año 2025 y estamos trabajando para sacarlo adelante, y vamos a sudar la camiseta hasta el final. Queremos Presupuestos Generales del Estado", ha rematado el ministro, quien ha asegurado que desde el Gobierno están poniendo "toda la carne en el asador".