Quien tiene responsabilidad es responsable de las responsabilidades que asume, excepto en el Gobierno de Pedro Sánchez. Este es un gobierno que adquiere compromisos sin la obligación de cumplirlos, porque las obligaciones que adquiere las quita y las pone a su antojo, llegándose al colmo de los colmos que el partido que está en la oposición es más responsable que los que forman parte del Gobierno o están coaligados con el Gobierno.

Para Sánchez el debate de las acciones es cuestión de interpretaciones y estas pueden ser tantas, que pueden llegar a ser infinitas. Quien hacía responsable a Rajoy de la sequía, el precio de la luz, de la llegada de pateras, de los incendios y las inundaciones, una vez llegado al Gobierno, conseguida su meta, ha decidido que él no tiene por qué asumir las responsabilidades de sus actos porque no se trata del efecto que pueda producir su acción sino del propósito de la acción. Llegados a este punto, ¿qué propósito, elevado a público, no es bueno para un país?

Ninguno ha funcionado, ni el control de precios, ni la garantía de la libertad sexual, ni funcionarán las 50.000 viviendas de la Sareb, más que nada porque no existen. Todo es propaganda sobre propaganda y más propaganda. La intención y el propósito es bueno, y por muchas interpretaciones que se quieran hacer, el poder adquisitivo de los españoles ha caído, los precios siguen subiendo y 1.000 agresores sexuales han visto reducida su condena.

Si sobre las acciones del Gobierno la responsabilidad es cero, sobre las declaraciones que hace el presidente y los miembros del Gobierno, ahí la responsabilidad es la nada, no existe. Uno es responsable de lo que hace conscientemente, de lo que propone y de lo que dice. Si no hay responsabilidad, hay fraude.