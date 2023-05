Ciudadanos cree que la renuncia de 7 candidatos de Bildu se debe a un “nuevo acuerdo” entre el PSOE y Otegi

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, señaló este martes que la renuncia de los siete candidatos de EH Bildu a las elecciones municipales condenados por delitos de sangre se debe a un “nuevo acuerdo” hecho “en la sombra, de tapadillo”, entre el PSOE y el coordinador general de ese partido, Arnaldo Otegi.

“Conociendo la dependencia que la parte socialista del Gobierno tiene de Podemos y la querencia que este partido tiene respecto a Bildu y ERC, me cuesta trabajo creer que esta retirada espontánea de los siete asesinos no sea un nuevo pacto entre el Gobierno y Euskal Herria Bildu”, aclaró.

Así lo indicó Bal en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde esperó que Bildu “no espere que nadie le dé las gracias por hacer lo que parece que está en la lógica de cualquier persona con un mínimo de moral, de ética, de aprecio por las víctimas” de la banda terrorista ETA y “no por sus verdugos”.

En este sentido, recordó que todavía quedan “otros 37 terroristas condenados en estas listas” y apuntó que están ahí porque “Bildu lo ha elegido libremente” porque para este partido es “un reclamo electoral, un orgullo”. “Ellos dicen a los ciudadanos que esto es un mérito que tiene este partido”, añadió.

Volviendo al PSOE, Bal deploró que “no ha estado a la altura” porque debería haber salido a decir que “nunca más iba a pactar con Bildu”, aunque “la palabra de Sánchez no valga nada”. Ante ello, apeló a la conciencia de esos “buenos socialistas” que quedan en el PSOE para que alcen su voz contra la “política que esté llevando a cabo su partido”.

“Igual de culpables son los que presentan a terroristas en sus listas que aquellos que callan y no lo denuncian”, dijo Bal, quien agregó que la “única buena noticia” que la sociedad puede recibir de Bildu es “que no mande, que no decida el futuro de 47 millones de españoles” y que “no mande en la Comunidad Foral de Navarra ni el País Vasco”.

Preguntado sobre si su partido apoyaría la iniciativa de Vox para ilegalizar a Bildu, Bal preguntó “qué pinta el Congreso de los Diputados en este procedimiento” porque “la legitimación para poder realizar la acción para ilegalizar un partido político solo depende de la Abogacía del Estado, o sea, del Gobierno de España, y de la Fiscalía”.