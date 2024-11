Robles saca pecho de la gestión de las Fuerzas Armadas y apunta a Mazón

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a defender este miércoles la labor de las Fuerzas Armadas en la operación para paliar las consecuencias de la DANA. "Una operación sin precedentes", ha querido dejar claro, al igual que el martes hizo el Rey en su visita a las tropas en Valencia, insistiendo en que se trata de una "operación de emergencias con apoyo militar". Eso sí, del mismo modo que hizo la pasada semana el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y responsable del operativo militar, teniente general Javier Marcos, ha insistido en que no actuaron hasta que la Generalitat valenciana (que dirige la emergencia) dio luz verde a las 15:30 horas del martes 29.

Durante su comparecencia en el Senado, Robles ha respondido con datos a las críticas de un despliegue tardío por parte de la UME, confirmando que los primeros uniformados ya estaban listos incluso antes de que se decretase el nivel dos de la emergencia. Tal y como ha explicado Robles en una detallada exposición, sobre las 15:30 horas, la comunidad dirigida por Carlos Mazón solicitó la activación de la UME, pero solo para la zona de Utiel y Requena. Como ya se habían preparado y alistado con antelación, a las 15:59 salieron los primeros 96 efectivos de la base "Jaime I" de Bétera.

No fue hasta las 20:36 horas cuando la Generalitat solicitó hacer extensiva esa activación militar a toda la provincia, prácticamente cinco horas después de la primera. En ese momento, la UME y las Fuerzas Armadas comenzaron a desplegar más efectivos y medios y a activar a diferentes unidades por toda España.

Así, a primera hora de la mañana del miércoles 30 ya había en la zona 1.116 efectivos trabajando, finalizando el día con 2.200, que ya habían rescatado a 102 personas y recuperado 22 cadáveres. A partir de ese momento el contingente, dirigido por el jefe de la UME, ha ido ampliándose tanto en número de efectivos como en medios especializados, sobre todo máquinas de ingenieros, vehículos de transporte, drones y helicópteros.

En concreto, el sábado 2 de noviembre ya había unos 5.600 militares de los dos ejércitos, la Armada y la Guardia Real, incrementándose hasta los 7.800 al final del lunes 4. Y desde entonces, el contingente desplegado ronda los 8.500 uniformados que trabajan sin descanso las 24 horas del día. "Desde el primer momento estuvieron y hasta que los ciudadanos de Valencia nos digan 'vayanse ya', van a estar", ha sentenciado la ministra.

Actualmente, hay implicados en estas operaciones unos 8.600 militares (unos 4.300 del Ejército de Tierra, 2.103 de la UME, 1057 de la Armada, 1.000 del Ejército del Aire y 195 de la Guardia Real), la mayoría de ellos actuando directamente sobre el terreno, mientras que el resto les apoya desde los cuarteles generales o las unidades logísticas.

Además, en este despliegue para hacer frente a las consecuencias de la DANA cuentan con numerosos medios especializados: con 1.792 vehículos de intervención y transporte, 12 helicópteros, 105 máquinas de ingenieros, 30 drones, 37 ambulancias, el Buque de Asalto Anfibio (BAA) "Galicia", los cazaminas "Sella" y "Duero", 18 embarcaciones, 19 perros de búsqueda, 17 equipos de medios pesados de extracción de agua y lodo y 190 equipos de medios ligeros, que incluyen 91 autobombas y 99 motobombas.

Hasta la fecha, han inspeccionado 617 garajes y sótanos, han repartido cerca de 200.000 litros de agua embotellada y han distribuido más de 12 toneladas de productos alimenticios, alrededor de 20.000 productos de higiene,22 toneladas de ropa y más de 12 toneladas de herramientas.

En todo este tiempo han llevado a cabo más de 1.407 misiones, principalmente de limpieza de lodos, aunque también han instalado tres puentes temporales (en las localidades de Dos Aguas, Cheste y Ribarroja de Turia), retirado numerosos vehículos gracias a los helicópteros "Chinook" y gestionan la morgue levantada por la UME que tiene capacidad para 400 personas. En este punto, apoyan a las familias de los fallecidos con 22 psicólogos y dos psiquiatras. Sin olvidar las tareas de búsqueda y rescate, tanto en tierra firme como en el litoral y las desembocaduras de los ríos gracias a los equipos de los dos cazaminas desplegados y los buceadores de la Armada.

La senadora del PP Eva Ortiz se ha mostrado "decepcionada" con Robles. "Fíjese que no esperaba mucho de este Gobierno, pero sí esperaba algo más de usted. Ingenuamente se lo he de decir", ha afirmado Ortiz, quien ha acusado al Gobierno de "abandonar" a Valencia en el "momento más difícil". "En menos de 24 horas, la UME estaba desplegada en Marruecos para colaborar y el Gobierno se vanagloriaba. La pregunta que debo hacerle es por qué los valencianos no tienen la percepción de que se ha hecho todo lo que se tenía que hacer desde su departamento", ha añadido la senadora del PP, quien ha recordado que hay asociaciones militares que "han tenido que mandar un comunicado" explicando que estaban "deseosos de salir a ayudar y el Gobierno no les dejaba".