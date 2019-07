Rufián cree que Sánchez “quiere ir a elecciones” y llama a cerrar un acuerdo en 48 horas

Después de llamar irresponsable y negligente ayer a Pedro Sánchez por su discurso inicial en el que el candidato no nombró Cataluña, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se subió a la tribuna de oradores para continuar reprochándole “mentiras” en estos 86 días de negociación para llegar a un pacto de investidura. Primero se dirigió a la bancada de la derecha. “Modérense, señores del PP, Cs y Vox, no estamos en el 36”. Después, un sinfín de alusiones directas al presidente del gobierno y también a Unidas Podemos para llegar al acuerdo y llamadas a la responsabilidad a Sánchez. La primera, a la mayoría absoluta que no tiene y que toda la oposición le ha recordado ya. “Señor Sánchez, tengo una noticia para usted. Usted no tiene mayoría absoluta, no ganó por mayoría absoluta, y por más que actúe como si la tuviera, no la tendrá”.

Apelando a la negociación, Rufián ha desvelado que él no bloqueará la investidura siempre que en estas 48 horas haya un pacto entre PSOE y Unidas Podemos, pero, advierte. “No dé por supuesta nuestra abstención, no la dé” y “valore el esfuerzo enorme de generosidad que hace este grupo, por nosotros no será”, ha recalcado.

El portavoz de ERC, sin embargo, aún no descarta la posibilidad de que no se encarrile un acuerdo y le insta a no caer en la tentación de agotar las vías de negociar la investidura y abocar a unas nuevas elecciones. “Quien crea que sí volvemos a llamar a la gente a votar van a distinguir entre nombres, siglas o discursos, se equivocan o mienten”. Le recomienda, al presidente del gobierno dar respuesta “a los enormes retos políticos que tenemos por delante”. “Quizá lleva mucho tiempo en el despacho rodeado de gurús de la demoscopia”, y alerta de que “este pato lo vamos a pagar todos”.

Visiblemente enfadado, Rufián ha arremetido contra el intento de Sánchez de lograr la abstención del PP y de Cs. “¿Qué hace pidiéndole la abstención a la derecha, a PP y Ciudadanos, a Casado y Rivera? ¿Qué hace ignorándonos a nosotros en sus dos horas de discurso y sin una sola mención a sus hipotéticos socios de facto y hablando cero de Cataluña?”, se preguntó para luego afirmar que Sánchez “quiere ir a elecciones”.

En su intervención ha recordado a su compañero de partido y líder de ERC hoy en prisión por el 1-0, Oriol Junqueras, y ha calificado como una “terrible anomalía democrática que supone que en esta tribuna hoy no esté nuestro líder y candidato que ganó las elecciones en Cataluña”. Respecto al conflicto soberanista, Rufián ha pedido a Sánchez que se explique para saber si su PSOE será el de “igual volvemos a aplicar el 155 si se portan mal”. Estamos, ha dicho “dando una oportunidad histórica a la palabra frente al odio”, apelando a la necesidad de construir una mesa de diálogo. El portavoz republicano subraya la mano “tendida” de su partido en un ejercicio de “generosidad” dado a la situación en Cataluña. “Sean conscientes del enorme esfuerzo de generosidad que hoy aquí estamos haciendo, del enorme esfuerzo de generosidad y responsabilidad que está haciendo el grupo republicano”.

En su turno de réplica, Sánchez ha explicado que pide la abstención del PP y Cs “apelando a la responsabilidad de estado de estos dos partidos que se erigen como constitucionalistas” y ha instado a ERC a acabar con la vía unilateral “con las manifestaciones que son zozobra y a sentarse en la mesa y ver que el problema es de convivencia y no de independencia”. Rufián le contestó que ellos no son “unilaterales. “Unilateral es dar de ostias el 1-O”, respondió. En su réplica, Sánchez ha zanjado la vía de diálogo si el sector independentista vuelve a optar por la vía unilateral: “Si el mensaje que traslada el independentismo es que lo van a volver a hacer y que no renuncian a la vía unilateral, tengo que decirles de forma sosegada y determinada, el Gobierno defenderá el orden constitucional, la unidad territorial y la soberanía nacional”, ha asegurado.