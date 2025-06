Sábado de "no a la guerra" y domingo de "Democracia o Mafia": Podemos y PP agitan las calles contra el Gobierno

Fin de semana de alto voltaje el que le espera al Gobierno en las calles. Movilización política para testar el grado de desafección de la sociedad con el Gobierno. Es a lo que llaman, con diferentes objetivos, Podemos y PP este sábado y domingo.

Bajo el lema del "no al rearme, no a la militarización, no a la guerra, sí a la vida y sí a los derechos sociales", el partido morado llama a la ciudadanía a una manifestación este sábado en Madrid para recorrer desde Atocha a Sol las calles madrileñas con el fin de protestar ante el aumento del gasto en Defensa prometido por el Gobierno de Pedro Sánchez para cumplir con la OTAN. Precisamente los morados se manifestarán un mes antes a la celebración de la Cumbre de la OTAN que se celebrará en Washington. La manifestación que alienta Podemos tendrá lugar un fin de semana después de que haya fracasado el primer intento de movilización masiva que se ha celebrado en Sevilla, donde apenas se concentraron un millar de personas.

Tan solo un día después, el PP pretende llenar las calles de Madrid bajo el lema "Mafia o Democracia". Una concentración con la que los populares pretenden reflejar el hartazgo ciudadano con el Ejecutivo del PSOE después de conocer la supuesta guerra sucia del PSOE para desacreditar a la UCO de la Guardia Civil. Una forma de llamar a la movilización, que el PP espera multitudinaria y con el fin de mostrar el descontento social, un primer paso, ante el rechazo del Gobierno a convocar elecciones generales anticipadas, como reclama la oposición.