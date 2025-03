Sánchez anula a Sumar en su reunión con Díaz

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han reunido este martes en Moncloa con el debate sobre el gasto militar abierto en canal. España se ha comprometido ante sus aliados europeos a acelerar los compromisos pactados, esto es, a alcanzar el 2% del PIB en inversión en Defensa lo antes posible. No hay mayores concreciones hasta que no se vaya perfilando la letra pequeña en Bruselas. Ni cómo, ni cuándo, ni cuánto se va a gastar. Pero esta mera declaración de intenciones, la voluntad de aumentar el esfuerzo de inversión como respuesta al nuevo orden mundial, ha despertado las resistencias de la mayoría de la investidura.

Los socios del PSOE no comparten la reorganización de prioridades a la que obliga el contexto internacional y esto está generando distorsiones dentro y fuera del Gobierno. Mientras Sánchez se erige a nivel internacional como uno de los actores con liderazgo europeo y con asiento en las reuniones en las que se debate el nuevo orden mundial, a nivel interno su ejecutivo está profundamente dividido por esta cuestión. La cita en Moncloa con la vicepresidenta segunda se diseñó con varios objetivos: el prioritario, proyectar hacia el exterior una imagen de unidad en la coalición que no existe en su seno. El secundario, tratar de pacificar la situación y pertrechar a Díaz de argumentos para aplacar el incendio en las distintas familias que componen Sumar. El presidente garantizó, como ya ha hecho en público, que el aumento del gasto en defensa no supondrá una merma del destinado a partidas sociales.

En Moncloa revisten la cita de deferencia con el socio minoritario, aseguran que le conceden un trato preferente, sacándoles de la ronda con el resto de grupos parlamentarios y otorgándoles un trato privilegiado. La cita duró en torno a las dos horas, en un ambiente “cordial” cuando los demás partidos apenas tendrán 20 o 30 minutos para departir con el presidente del Gobierno. Sin embargo, lo que se vende como deferencia no deja de ser pura estrategia. Con la reunión con Díaz, Sánchez consigue anular la presencia de Sumar en la ronda de contactos del jueves y se ahorra, por tanto, el posicionamiento crítico de las voces que conviven en la coalición de izquierdas y que no comparten la hoja de ruta gubernamental.

Díaz, acudió a la reunión con el objetivo de limar asperezas y evitó llevar a La Moncloa el rechazo total, que fue la encomienda que había recibido previamente por parte de los partidos que la sustentan dentro del grupo parlamentario. El lunes, los partidos de la coalición Sumar se habían reunido en el Congreso para consensuar su postura. De ahí, Más Madrid, Compromís, IU, Comunes, Movimiento Sumar, Chunta o Més per Mallorca, habían pactado rechazar con contundencia el incremento en Defensa. Esta postura, sin embargo, fue descafeinada en la reunión, donde Díaz trasladó al presidente del Gobierno que "el aumento del gasto en Defensa de los Estados miembros de forma individual no garantiza la superación de los problemas de coordinación y falta de interoperabilidad de las Fuerzas Armadas de los distintos países de la UE. No garantiza una mayor autonomía estratégica, ni mayores cuotas de seguridad compartida", según el comunicado que hizo público después Sumar.

En el partido aseguran que Díaz ha conseguido que el presidente del Gobierno se comprometa a no recortar el gasto social para aumentar el gasto en Defensa, y esto es visto como una victoria en las filas de Sumar. Sin embargo, esto no acaba de convencer a los partidos que apoyan a Sumar tanto en el Gobierno como en el Congreso. Las voces críticas a las que no escuchará Sánchez este jueves, se manifestaron con rotundidad durante todo el día de hoy para rechazar el aumento del gasto en Defensa.

Desde los comunes, su portavoz Gerardo Pisarello ha llegado a entonar el "no en nuestro nombre" para mostrar su negativa a una "escalada belicista" impulsada desde la UE. "No queremos una Europa que se prepare para enviar a nuestros hijos a una guerra", avisó. Desde Compromís, la portavoz Àgueda Micó, rechazó también el incremento y avisó de que si el PSOE decide aprobarlo con el PP dejará de apoyar al PSOE en el Congreso. La formación valencianista no forma parte de la coalición de Gobierno, por lo que se ve legitimada para dejar de apoyar a Sánchez por si misma. Parecida la posición desde la Chunta. Sin embargo, en privado, socios de la coalición reconocen no tener poder para cambiar el rumbo del compromiso adquirido por el Gobierno ante la UE. Creen estas fuentes que sea como sea que el Ejecutivo acabe sacando adelante el aumento, desembocará en un "lío" interno para la coalición de Gobierno.