Sánchez pone rumbo a 2027: "Somos un pilar, por eso nos atacan"

Pedro Sánchez ha cerrado hoy el 41º Congreso Federal del PSOE. Un cónclave con la mirada puesta hacia dentro en lugar de hacia fuera, convertido en una suerte de terapia grupal. Orientado en cerrar filas y blindar a su secretario general frente a los ataques externos. En un momento de máxima debilidad, cercado por los escándalos judiciales que rodean al Gobierno y al partido, el líder socialista ha apostado por el continuismo en su núcleo duro. "No es momento de hacer experimentos", señalan en la dirección. "Salimos como entramos. Más de lo mismo, todo sigue igual. Es un congreso raro", tercia otro dirigente, que comparte el diagnóstico de un partido centrado en la autodefensa.

No ha habido ambición en las propuestas, ni en las caras, ni en el proyecto. De hecho, en cuanto a la ponencia que sale de este cónclave se han dado pasos atrás en materia de igualdad y derechos LGTBI, eliminando la referencia queer (Q+) de los postulados del partido. "Hubo más cambios en la dirección en el Comité Federal de hace un año que ahora", recuerda un alto cargo socialista. La sensación generalizada es que se ha tratado de un cónclave "de trámite" y que será en los congresos regionales, que se sucederán a partir de hoy en cascada, donde se podrá vislumbrar el verdadero pulso del partido y las cuitas internas entre críticos y afines.

Para el cierre de un cónclave sin grandes propuestas, Sánchez se reservó un anuncio estrella en materia de vivienda: la creación de una gran empresa de vivienda pública capaz de gestionar y construir vivienda desde la Administración General del Estado. Una cuestión, la vivienda, de la que el Gobierno ha querido hacer "causa nacional" convirtiéndola en una prioridad en esta legislatura, pero que no acaba de concretarse por el reparto competencial con las CC AA. En clave interna, el líder socialista ha hecho balance sobre la década que lleva al frente del partido y sus casi siete años en el Gobierno. "Han sido años muy gratificantes por las transformaciones y también años muy exigentes", ha dicho, para reconocer inmediatamente que "con todo ese tiempo a mis espaldas os he de reconocer que en estos últimos meses he reflexionado mucho sobre qué hacer con mi vida", ha dicho, recordando esos cinco días que se tomó a finales de abril en los que amagó con dimitir.

Sánchez reconoció que valoró si le "tocaba dar un paso a un lado o hacia atrás". "He hablado mucho con mi familia al respecto. Ellos también son víctimas del odio de los odiadores profesionales. Y la conclusión de toda esa reflexión es la razón por la que hoy estoy aquí en pie, hablando desde esta tribuna. La decisión es que si algo toca, nos toca en el ámbito de las responsabilidades es dar un paso al frente. No un paso a un lado ni un paso atrás", sentenció. "Tengo más ganas, más ilusión y más fuerza que nunca", reconoció para despejar cualquier duda.

El presidente puso rumbo a 2027 y al reto de recuperar, entonces, el poder territorial cedido hace un año. Sánchez volvió a reiterar su intención de presentarse a la reelección entonces, un pronunciamiento que repite sistemáticamente desde que sembrara dudas sobre su futuro el pasado mes de abril. El líder socialista trató de cultivar la épica: "Somos un pilar de la socialdemocracia en el mundo y por eso nos atacan", dijo, tras repetir en varias ocasiones que el PSOE está "en el lado bueno de la historia" frente a los bulos, la desinformación, los odiadores y los negacionistas.

El líder socialista reivindicó las transformaciones que el partido ha hecho, incluso cuando se pudiera pensar que eran "metas imposibles" se han convertido "en una realidad". "Hoy la convivencia triunfa en Cataluña gracias a un president como Salvador Illa", presumió, añadiendo que "si nos centramos en los datos, España vive uno de los sus mejores momentos a lo largo de la historia". "Este partido es un partido de ganadores. No sólo se viene a soñar utopías, se viene a hacerlo realidad. Somos la izquierda que no tiene nostalgia de lo que fue porque sabe que con esfuerzo lo que vendrá puede ser mejor. Gobernar para hacer avanzar. Una sola prioridad: volver a ganar las elecciones generales, autonómicas y municipales en toda España. Esa va a ser nuestra prioridad", zanjó.