Sánchez se arroga en exclusiva el fin del "procés": "Teníamos razón"

Han tenido que pasar cuatro días para que Pedro Sánchez valore en público los resultados de las elecciones catalanas. El presidente del Gobierno y líder del PSOE ya lo hizo la mañana inmediatamente posterior a la noche electoral ante la dirección de su partido, con un mensaje similar al que hoy ha expuesto públicamente. Sánchez considera que el balance del 12M respalda la política que ha desplegado en Cataluña. "Teníamos razón", ha repetido en varias ocasiones durante su intervención, Este es el mensaje con el que se martillea desde entonces.

Los socialistas se consideran cargados de legitimidad en su apuesta por "el perdón" y de gobernar "para el reencuentro", con medidas tan controvertidas como la reciente ley de amnistía o la concesión de los indultos en su momento. El PSC consiguió los objetivos con los que se presentaba a las urnas. Ganar. Hacerlo de manera solvente, por encima del horizonte de los 40 escaños: consiguieron 42. Y lo más importante, que el independentismo no tuviera una mayoría suficiente y alternativa.

En Moncloa consideran que ese triple objetivo cumplido obedece a la gestión que se ha hecho de la problemática catalana y del diálogo con el independentismo. Una estrategia que dicen haber desplegado en solitario, por lo que suya es exclusivamente la responsabilidad de haber acabado con el "procés". "La victoria de Illa cierra una década de división y resquemor en la sociedad catalana y abre un tiempo de entendimiento, convivencia, colaboración y prosperidad", ha señalado el presidente en una intervención sobre fondos europeos durante unas jornadas organizadas por eldiario.es.

"Lo hemos hecho solos, con una oposición destructiva que venimos sufriendo con una oposición furibunda al respecto. Pero teníamos razón", ha insistido Sánchez, en uno de los mensajes fuerza para los suyos, a los que emplaza a reivindicar que tras meses de desgaste por las cesiones a los independentistas, las urnas han avalado esta hoja de ruta. Una estrategia, de apoyo en el independentismo para sostener la legislatura, que va a continuar en el futuro. "El rumbo lo vamos a mantener por convicción y porque los logros obtenidos demuestran que vamos en la buena dirección", ha oficializado. "Teníamos razón quienes hemos defendido que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y la generosidad; por la convivencia y el reencuentro entre catalanes; y entre catalanes y el resto de españoles", ha reincidido.

El "esperpento" del PP

En este punto, Sánchez ha aprovechado para criticar al principal partido de la oposición por su estrategia "destructiva". "Me resulta esperpéntico escuchar a los supuestos defensores de la unidad de España en sus declaraciones añorar el "procés'", ha afeado. El Gobierno hace hincapié en las contradicciones de discurso entre el PP catalán y el de Génova sobre dar por sentenciada o no la vía unilateral. "Resulta irónico ver cómo el PP no se pone de acuerdo ni consigo mismo: los que dicen que el "procés" ha muerto, en Madrid dicen que está más vivo que nunca. Los que en Cataluña no hablan ni de indultos ni amnistías, en Madrid convocan manifestaciones", ha señalado.