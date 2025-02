Sánchez busca un pacto global con Junts: Presupuestos, inmigración y menores

"Hay muchos platos en el aire". Esta frase de un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez revela la complejidad de las negociaciones que se están desplegando con Junts para dar viabilidad a la legislatura. En Moncloa se felicitaron de restablecer la interlocución -el "deshielo"- con Carles Puigdemont tras ceder en el recorte del decreto ómnibus, pero tenerlos sentados a la mesa de negociación no significa en sí mismo que estas conversaciones lleguen a buen puerto. Conscientes de la volatilidad de sus interlocutores, desde el Ejecutivo central están tratando de desarrollar una negociación a varias bandas, con el objetivo de conseguir un pacto global que permita cerrar diferentes carpetas al mismo tiempo y con el broche político final de desbloquear la joya de la corona: los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Entre los platos que están en el aire, el que tiene más peso y está resultado más difícil de equilibrar es el relativo a las competencias de inmigración. Desde el independentismo se presiona para una gestión integral. Así lo verbalizó días atrás el secretario general de Junts, Jordi Turull. "Queremos que la Generalitat sea la institución de referencia absoluta para cualquier persona inmigrada que viene a Cataluña, tanto en derechos como en deberes". señaló, para apuntalar: "Es la diferencia entre tener una gestión integral o no tenerla. No tiene sentido que tengamos capacidad para hacer todos los expedientes sancionadores menos el más grave, que es la expulsión".

El Gobierno sigue haciendo malabares, consciente de la complejidad de la materia, pues se descarta de plano traspasar la gestión de los pasos fronterizos y de las expulsiones de personas inmigrantes a la Generalitat. Se están buscando fórmulas legales que permitan la cesión de las competencias de acogida y para que los Mossos sí puedan tener un rol de acompañamiento a la Policía y la Guardia Civil, pero no de manera integral. Algo que supondría superar los límites constitucionales. Fuentes gubernamentales consultadas señalan que el acuerdo"no está maduro" y asumen que puede tardar en concretarse. Esto bloquea el resto de negociaciones, porque ante la incapacidad de llegar a un acuerdo con el PP para el reparto de menores migrantes, el Gobierno también negocia con Junts su apoyo a la iniciativa para acoger por distintos puntos de España a unos 4.500 menores no acompañados.

En paralelo y paralizada se encuentra también la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo quiere garantías de que Junts no dejará caer las cuentas, una vez que consiga arrancar al Gobierno los compromisos pendientes y Junts no quiere sentarse a negociar hasta que no se materialicen estas promesas. En todo caso, también aquí se busca un pacto global, en lo que respecta al techo de gasto, donde Hacienda está dispuesta a dar más margen de endeudamiento a Cataluña, con un acuerdo para garantizar que los juntaires no acaben avalando las enmiendas a la totalidad.