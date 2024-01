Sánchez carga contra un PP "desnortado y faltón" y defiende sus cesiones al independentismo

"Templanza frente a los insultos y descalificaciones" de una oposición "desnortada y faltona". Este es el mensaje, en clave ya electoral, que Pedro Sánchez ha lanzado a los gallegos. "Sufrimos una oposición desnortada y faltona (en clara alusión al PP), y ante ella hay un Gobierno con un rumbo claro y con la templanza como forma de hacer política", argumentaba el presidente del Gobierno, no sin antes sacar pecho y asegurar que "en esta legislatura hará una política "útil" frente al grito "estéril de la derecha y la ultraderecha".

Así de directo se ha mostrado el secretario general de los socialistas durante un acto en Lugo, en el que ha acompañado al candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Allí ha hecho un llamamiento a los gallegos para que acudan en masa a las urnas, con el objetivo de que se produzca un cambio en la Xunta. "La abstención es la resignación, la resignación no es la solución", ha insistido Sánchez.

En esta línea, el presidente del Gobierno ha señalado que los estudios indican que "más del 70% de los gallegos quieren cambiar de Gobierno pero están indecisos". Por ello, ha insistido en la idea de que "si Galicia vota, Galicia cambia", pero para ello es necesario que cojan la papeleta del PSOE y voten a Besteiro. "Si hay un socialista en la Moncloa y el 18 de febrero uno en Galicia; Galicia no rueda, Galicia vuela", en clara alusión a la campaña gallega de los populares.

🗣️Pedro Sánchez: "Sufrimos una oposición desnortada y faltona" pic.twitter.com/tQZQrPVJNM — La Razón (@larazon_es) January 27, 2024

El jefe del Ejecutivo ha admitido que si bien hay crisis, vivimos en lo que ha denominado "permacrisis", y hay muchas formas de responder a ellas. "Crisis hay muchas, la pandemia, la guerra de Ucrania, la de Oriente Medio (...) Las crisis no se provocan, llegan", ha matizado Sánchez mientras aprovechaba para atacar al PP de Alberto Núñez Feijóo y recodar que mientras los populares optaron por recortar el Estado de Bienestar, ellos lo han reforzado en la última crisis. "No hacemos milagros, pero sí gestionamos mejor la economía que la derecha, porque la ponemos al servicio de la gente y de la mayoría social", ha insistido, no sin antes dejar claro que "ni falsos milagros ni mensajes apocalípticos, España va en la buena dirección".

Una argumentación muy bien hilada que le servía de entrada para justificar sus cesiones a los independentistas con la ley de amnistía. Sánchez ha utilizado, una vez más, sus ataques al PP para hacer una férrea defensa de sus polémicas medidas. Así, ha recordado que el PP votó "no" a sus medidas porque "no les gusta la amnistía", pero "¿qué tendrá que ver la amnistía con proteger a las familias del alza de los precios o que los jóvenes tengan transporte público gratuito?", ha cuestionado el jefe del Ejecutivo.

Y ya entrados en materia, el secretario general de los socialistas se ha referido también a las críticas que la oposición lanza contra él por sus pactos los separatistas. Sin reparo alguno, ha asegurado que "claro que merece la pena" enfrentar dificultades para negociar en el Congreso, si luego se aprueban medidas para los pensionistas, para los jóvenes o los que cobran el salario mínimo.

"Claro que merece la pena gobernar y sacar adelante las políticas progresistas en este país", ha reiterado Sánchez, ironizando a su vez con que a diferencia del presidente del PP, él sí quiere ser presidente del Gobierno porque "son muchas las cosas" que los socialistas "deben y pueden hacer" desde la política.