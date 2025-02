Sánchez carga contra el juez Carretero por su interrogatorio a Mouliaá

El presidente del Gobierno ha aprovechado esta mañana su intervención en el 20º aniversario de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para lanzar un nuevo ataque a los jueces, esta vez, por la ausencia de perspectiva de género en algunas de sus actuaciones. "A algunos operadores del Derecho no les vendría mal revisar la formación" específica sobre esta cuestión, a la luz de los episodios que han trascendido en "los últimos días", ha señalado Pedro Sánchez desde el Museo Reina Sofía de Madrid.

Se refiere de manera velada al interrogatorio del "caso Errejón" en el que el juez Adolfo Carretero interpelaba a la víctima, Elisa Mouliaá, con dureza. Una actuación que generó una ola de indignación que llegó a colapsar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que recibió más de 900 quejas en pocas horas. En el Gobierno ya salieron, cuando se filtraron las imágenes en sede judicial, a cargar contra el instructor por unas preguntas que, en opinión, de fuentes gubernamentales contribuían a la revictimización y podían tener un efecto desincentivador de la denuncia. Precisamente en esta cuestión incidía hoy Sánchez, acusando de "mala praxis" al magistrado. "No permitamos que una mala praxis o la falta de empatía hagan que una sola mujer se cuestione si merece denunciar", ha sentenciado.

"Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan; que no mitigan el dolor, lo hacen más profundo", ha señalado el presidente del Gobierno. A pesar del mensaje contradictorio que se puede trasladar a la opinión pública, Sánchez animó a todas las mujeres que sufren violencia de género a que denuncien e invitó a los hombres "a que no callen, a que alcen su voz" cuando conocen casos de violencia de género porque "la ley nació para derrumbar muros y ayudar a las mujeres", pero es necesaria la implicación de los hombres.

Al acto acudieron también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que era la anfitriona del acto y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el acto, que fue presentado por la periodista Sandra Sabatés, también participaron el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra Ana Redondo, así como Raquel Orantes, hija de Ana Orantes, quien tras confesar en televisión los más de 20 años de malos tratos que sufrió fue quemada viva por su marido. También asistieron Mari Vi Monteserín, ponente de la ley en el Congreso de los Diputados y María Durán, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.