Sánchez y Díaz tratan de escenificar normalidad tras el choque por el SMI

Pedro Sánchez clamó ayer ante la interparlamentaria de su partido sobre la necesidad de explicar la acción del Gobierno, frente al “ruido” de la “coalición negacionista”. “Repetir, repetir y repetir”, dijo. Sin embargo, solo dos horas después, el ruido lo promovía el propio Ejecutivo desde la mesa del Consejo de Ministros. La medida estrella del salario mínimo, estrellada en el conflicto interno. Ya en la tarde del mismo martes, fuentes socialistas confiaban en poder llegar a un acuerdo antes de forzar la ruptura total en una votación en el Congreso, mientras que en Sumar ayer no descartan una pinza con el PP para forzar al Ejecutivo a rectificar.

Hoy, tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz han tratado de escenificar normalidad en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde, sentados en asientos contiguos ante la "baja" médica de la vicepresidenta primera María Jesús Montero, se les ha visto reirse, incluso. Sánchez se ha interesado por el libro que llevaba la vicepresidenta al escaño. "La utopía de las normas" de David Graeber. En el entorno de la minsitra de Trabajo, de hecho, aseguran que la relación entre presidente y vicepresidenta, en lo personal, "sigue siendo muy buena".

En aras de escenificar esa normalidad tras la tensión vivida en plena rueda de prensa del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno ha reivindicado, ante las embestidas del líder de la oposición, que "el Gobierno funciona y avanza". "El 50% del crecimiento en la eurozona en 2024 se explica por el crecimiento de la economía española, el 30% del empleo en la eurozona se creó en España. Esa es la magnitud del éxito económico que vive el país", ha afirmado.

Sobre la polémica del salario mínimo, Sánchez ha tratado de hacer pedagogía recordándole a Feijóo que si este "debate" surge es "porque el Gobierno ha subido en estos 7 años el 61% del SMI con el PP siempre en contra". Una frase, la de reconocer que hay "un debate" en la coalición, que ha sentado bien en Sumar, donde creen que si el presidente reconoce en público que hay diferencias es porque también va a encontrarse una solución intermedia. "Hemos reducido la desigualdad, la brecha de género y hemos desmontado todos los dogmas neoliberales que durante la crisis implementaron ustedes para decir que no se subía el SMI para crear empleo. Lo hemos subido y tenemos 22 millones de ocupados. Bienvenido al escudo social, señor Feijóo", ha dicho. El presidente salió del Congreso negando "en absoluto" una crisis con Sumar, mientras que la vicepresidenta en público rebajó su malestar. "Lo importante es que hemos subido el SMI", aseguró ante las cámaras. En privado, fuentes de Sumar creen que no se verán obligadas a pactar con el PP en el Congreso, sino que antes, el Ejecutivo llegará a una "solución mágica" que evite este escenario. "Siempre hay margen de negociación", aseguran en el entorno de la vicepresidenta. Todavía molestas por lo vivido ayer en el Consejo de Ministros, reconocen que ayer era un día para "celebrar", y que si Díaz escenificó su enfado es porque no habían sido informados. "La sorpresa era mayúscula en Moncloa", explican las citadas fuentes.

Por su parte, el PP trata de aprovechar esta nueva brecha dentro del Gobierno de coalición. El presidente de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, buscó desmontar la "falsa justicia social" de Sánchez. Reprochó que la tributación del SMI "ni es progresista ni es justicia social" y reprochó al Gobierno su incapacidad para "resolver los probleams de la gente". Enumeró la problemática de la Vivienda o la inmigración. El presidente del PP buscó, además, hurgar en la división entre Podemos y Sumar. "Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado", ironizó. En el rifirrafe, Feijóo avisó de que el país "merece recomponer su democracia" y acusó a Sánchez de "degradar" el país y por tanto "no poder" recomponerlo.