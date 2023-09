Sánchez ningunea a Feijóo y elige al exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, para darle la réplica en el Congreso

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ninguneado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el turno que le corresponde al PSOE en el debate de investidura del líder del PP y en lugar de ser él personalmente el que diera la réplica al discurso de su oponente, ha elegido al exalcalde de Valladolid y diputado socialista Óscar Puente, para subir a a la tribuna.

Tanto en Moncloa como en el PSOE se había guardado silencio ante la posibilidad de que hubiera un cara a cara entre Sánchez y Feijóo en este debate y habían instado a escuchar primero al candidato a la investidura.

Después de la intervención inicial del presidente del PP, el pleno se suspendió hasta las 15:30 horas, y, al reanudarse, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dado la palabra a Óscar Puente en lugar de a Sánchez o al portavoz del grupo parlamentario, Patxi López, en una decisión recibida con abucheos de la bancada popular

Aunque Sánchez no haya utilizado el turno del PSOE para contestar a Feijóo, puede pedir intervenir en cualquier momento del debate ya que el Reglamento del Congreso le faculta para ello.

Podría hacerlo tanto en la jornada de este martes como en la del miércoles (cuando habrá la primera votación sobre la investidura) o el viernes, día en el que habrá la segunda votación si, como es previsible, no ha logrado en la anterior los apoyos necesarios.

La decisión no ha gustado en el PP, que considera que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha "cruzado un límite que no tiene precedentes" tras dejar en manos del socialista Óscar Puente la réplica al discurso de Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura que se celebra en el Congreso. Además, ha recordado que en su día Felipe González "tuvo la dignidad de responder" a José María Aznar tras ser derrotado en las urnas, según han indicado fuentes de la formación a Europa Press.

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que es "evidente que a Sánchez le han quedado muy pocas ganas de atreverse a debatir con Feijóo" después del debate electoral que ambos mantuvieron en la campaña electoral. "Que poco respeto a nuestras instituciones", ha enfatizado en la red social 'X', antiguo Twitter. En la misma línea, fuentes de la cúpula del PP consultadas por Europa Press han señalado que Sánchez tiene reciente su último debate con Feijóo durante la campaña electoral y "ha preferido ahorrarse otra humillación". Sin embargo, los 'populares' han recalcado que "para protegerse ha cruzado un límite que no tiene precedentes" y ha recordado que González "tuvo la dignidad de responder a Aznar tras ser derrotado en las urnas". "Sánchez no es digno ni de la Presidencia, ni del acta, ni del cargo de secretario general del PSOE", han indicado las mismas fuentes, que han asegurado que el PSOE podía haber sacado a la tribuna de oradores a su portavoz parlamentario en el Congreso, Patxi López. Además, fuentes del PP han subrayado que el discurso de Puente desde la tribuna evidencia que "está haciendo oposición a los dirigentes históricos del PSOE", en alusión a las palabras del portavoz socialista pidiendo al PP que no pierda tiempo buscando "disidentes, desertores o traidores para pasearles por las tertulias, por los medios que comparten su estrategia" porque "ninguno es ya representativo de este PSOE".

Desde el PP replicaron al PSOE que ya podrían haber sacado a su portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, que “también gobernó y no ganó”, como denuncian que quiere hacer Sánchez plegándose a las cesiones que le ponen sobre la mesa los partidos independentistas para facilitar su eventual investidura.

Al escuchar la intervención del que fuera el portavoz de la primera Ejecutiva de Sánchez, las fuentes consultadas por esta agencia consideraron directamente que Puente estaba “haciendo oposición a los dirigentes históricos del PSOE”.

Así se pronunciaron en Génova tras la “satisfacción” que mostraron tras el discurso de su jefe de filas. Distintos dirigentes consultados se declararon “muy contentos” con un discurso en el que puso al PSOE y a sus potenciales socios “frente a sus propias contradicciones” metiendo “el dedo en la llaga” de la amnistía.