Sánchez no ve «novedad» en una candidatura de Puigdemont

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que una candidatura a las elecciones catalanas de Carles Puigdemont no supone ninguna «novedad» porque ya se presentó en el pasado. Por el contrario pide a los catalanes «mirar adelante y no atrás» y considera que estos comicios son una oportunidad de abrir un nuevo escenario en Cataluña que mire adelante y no tanto al año 2017 cuando se llevó a cabo el «procés». Además, señaló ayer que pasar página y abrir una nueva etapa en Cataluña es algo que también interesa a los ciudadanos «del resto de España» porque los buenos datos en economía y empleo están relacionados con la política que está desplegando el Ejecutivo.

A su llegada a la cumbre de líderes europeos en Bruselas, Sánchez aseguró que serán los catalanes quienes digan «alto y claro» el próximo 12 de mayo si apuestan por mirar hacia adelante o atrás. En este sentido apunta que Puigdemont «no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2017, no hay novedad en eso».

Sánchez fue interrogado sobre este asunto, horas antes de que Puigdemont desvelara sus intenciones después de permanecer huido de la Justicia española desde el año 2017 y una vez que se ha llegado a un acuerdo para aprobar la ley de amnistía de la que se vería beneficiado. Además, el presidente considera que los socialistas tienen «al mejor candidato» con Salvador Illa, que a su juicio ha demostrado en estos últimos tres años que se puede hacer oposición útil poniendo al frente el interés general de los catalanes.

El jefe del Ejecutivo afirmó además que Cataluña necesita un proyecto integrador «que sin reproches, rencores y sin resquemores apueste por la convivencia». Además, dijo que también es interés de los ciudadanos «del resto de España» que se pueda pasar página y abrir una nueva etapa en Cataluña y se normalice la situación política.

En este sentido, presume de datos positivos en economía y empleo y asegura que están relacionados con la etapa de convivencia y normalización política que el Gobierno está afrontando en Cataluña «con valentía y coraje».

En la misma línea de lo que dijo en la víspera en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, insistió en que la gran lección de la última década «perdida» en esta comunidad es asumir que Cataluña dividida no avanza y por eso necesita ese proyecto integrador.

Sánchez hizo estas declaraciones al ser cuestionado sobre los efectos que pueden tener las elecciones catalanas y una posible candidatura de Puigdemont sobre la estabilidad de la legislatura a nivel nacional, donde el PSOE necesita los apoyos de Junts para aprobar cualquier iniciativa en el Congreso de los Diputados.

También fue cuestionado sobre si la vuelta de Puigdemont a Cataluña tras más de seis años huido en Bélgica puede dificultar ese objetivo del Gobierno de pasar página e iniciar una nueva etapa.

Sánchez se limitó a señalar que el PSC tiene al mejor candidato y elogió que lleve a cabo una oposición «útil» y que llegase a un acuerdo con el presidente catalán, Pere Aragonès para aprobar presupuestos autonómicos. Unas cuentas que finalmente no salieron adelante por falta de apoyos, lo que desencadenó el adelanto electoral. No obstante, Sánchez aseguró que sería imposible ver al PP hacer lo mismo y apoyar unos Presupuestos Generales del Estado de su Gobierno.