Pedro Sánchez recurre a Carmen Calvo, José Luis Ábalos y Antonio Hernando para el 23-J

Ferraz no se arriesga a improvisaciones ni a efectos estrella con una campaña electoral inminente en la que el PSOE se juega revalidar La Moncloa y conseguir ser el partido hegemónico de la izquierda, justo en un momento en el que en este espectro ideológico se vive una batalla sin cuartel por la supervivencia.

El presidente del Gobierno ha decidido recuperar ahora en sus listas a pesos pesados que acabaron defenestrados en esta misma legislatura. La confirmación de algunos de estos perfiles ratifica la apuesta del PSOE de mantener una hoja de ruta visual continuista de cara al futuro. La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, seguirá como diputada tras el 23-J. Peleará esta campaña electoral por Granada, de donde será cabeza de lista. Un movimiento que se produce coincidiendo con el segundo aniversario de su salida de Moncloa. No es el único nombre que rehabilita ahora Sánchez. El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos concurrirá como dos por Valencia en el Congreso de los Diputados. El número uno está reservado para la ministra de Ciencia, Diana Morant. Volverá, además, otro peso pesado. Antonio Hernando, ex portavoz socialista cuya relación con el hoy presidente del Gobierno se rompió en 2016 por la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy en contra del «no es no» de Sánchez. En octubre de 2021, Hernando desembarcó en Moncloa junto a Óscar López para coordinar la acción electoral del partido. Para las elecciones generales, Ferraz le ha situado en el puesto de salida por Almería.

Tanto el futuro de Calvo como el de Ábalos era una de las incógnitas de cara al 23-J, sobre si el presidente iba o no a depositar en ellos su confianza. Su elección, ahora, refleja que continúan siendo activos políticos para el PSOE, en un momento político clave.

Una de las grandes fricciones a la hora de confeccionar la lista para Ferraz ha sido la comunidad de Aragón. El todavía presidente en funciones, Javier Lambán, quería colocar como número uno en la lista por Zaragoza al exdiputado y parlamentario autonómico Óscar Galeano. Esa no era la opción preferida para Ferraz, que apostaba por situar a la ministra de Educación y portavoz socialista, Pilar Alegría, en esta posición. Es la decisión que aprobará este viernes la Comisión Federal de Listas y que se ratificará al día siguiente en el Comité Federal, a pesar de que no sea la propuesta de la ejecutiva provincial.

El resto del Gabinete en Moncloa tiene ya también su escaño reservado. Todos menos la vicepresidenta primera Nadia Calviño y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que se mantendrán como perfiles independientes como hasta ahora. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ocuparán las posiciones 2 y 4, respectivamente, en la lista del PSOE por Madrid. En las últimas generales, la ministra de Defensa concurría de número uno por Ávila, donde el PSOE solo logró un escaño y Ribera ya había ocupado puesto por Madrid, entonces como número cuatro. Otros ministros del Gobierno de Sánchez también se han postulado para liderar listas al Congreso en varias provincias de España, como la titular de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que será número uno por Sevilla.

El ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, será el número uno por A Coruña. Todo indica que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también ocupe escaño por Madrid, aunque él, de momento, ha evitado confirmar este extremo. El ministro de Agricultura, Luis Planas competirá por Córdoba, la ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, liderará candidatura por Ciudad Real. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, repetirá por Cádiz. El ministro de Industria, Héctor Gómez, aspira a liderar de nuevo la lista al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Por su parte, la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet, repetirá como cabeza de lista del PSC a las elecciones generales por Barcelona, seguida del ministro de Cultura, Miquel Iceta y la titular de Transportes, Raquel Sánchez.

Otros socialistas que quieren ir al Congreso son el alcalde en funciones de Valladolid, Óscar Puente, que será previsiblemente el cabeza de lista del PSOE en su provincia, así como que es muy probable que la todavía presidenta de La Rioja, Concha Andreu, sea candidata a las elecciones generales, informa Ep.demás, la exvicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra encabezará la lista del PSOE por Asturias para el Congreso. La todavía presidenta balear, Francina Armengol, será número uno por las Islas Baleares.