Los territorios de Podemos se sublevan y exigen a Podemos pactar con Sumar: "Sería una irresponsabilidad"

El malestar en los territorios de Podemos con la dirección estatal del partido llevaba tiempo sonando, pero la deriva de las negociaciones entre Podemos y Sumar ha acabado explotando el "tiempo de gracia" que los líderes autonómicos de la formación habían concedido a la cúpula.

El batacazo en las urnas del 28-M fue un punto de inflexión y desde varios territorios se pedía una reflexión conjunta sobre la hoja de ruta del partido, que, de momento no ha entonado el "mea culpa" y descarta adelantar el Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de debate dentro del partido, para tomar decisiones. Ahora, cuando quedan solo dos días para que venza el plazo para llegar a un acuerdo con Sumar, tres territorios importantes marcan el camino a los de Ione Belarra. Abrió el camino el fin de semana pasado Baleares planteando su dimisión, siguió Canarias, presionando para un acuerdo este fin de semana. Hoy Galicia, Navarra y Madrid han salido a exigir a su dirección un pacto inmediato con Sumar.

La más contundente ha sido la líder de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, que ha pedido "dar un paso al lado" a quienes no quieran participar dentro de Sumar. "Aquellos que no quieran unidad tienen que dar un paso a un lado y dejar a los que creemos que la unidad sí es el camino". La líder de Extremadura es una de las dirigentes territoriales con más autoridad dentro del partido en estos momentos. Es la única candidata que ha logrado mantener sus resultados autonómicos en contraste con la deriva general del partido en el resto de comunidades. Con sus cuatro escaños, los mismos que en 2019, reclama un acuerdo de la dirección de su partido con Sumar. "Hay que hacerlo con el motivo de ilusionar a la gente e intentar revalidar un gobierno de coalición que transforme las políticas", sentenció en una entrevista en Canal Extremadura Radio. "No hay otro camino", asegura.

Navarra también ha apuntado directamente a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Su líder Begoña Alfaro está totalmente alineada con Sumar y su confluencia "Navarra Contigo" ha marcado los pasos al partido al conseguir una candidatura de unidad en la comunidad. Alfaro ha advertido que sería una "irresponsabilidad" que no hubiera acuerdo para concurrir a las elecciones generales. "Tenía que haber llegado hace meses", ha criticado. "Sería una irresponsabilidad impresionante que no se produjese", ha criticado.

El coordinador autonómico en Galicia, Borja San Ramón, ha apostado por la unidad y ha advertido que "acordar no es resignarse". Ha llamado a su partido a hacer "posible lo necesario" para pactar con Sumar y evitar el escenario de ruptura.

La candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, también ha mandado un mensaje nítido en este sentido. En una carta dirigida a la militancia, que se lee en clave nacional, aboga por la confluencia a la izquierda del PSOE. "Creo que hubiéramos conseguido frenar a la derecha si hubiéramos conseguido la unidad de las fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE. Unidad, no como fetiche, unidad no sólo como resultado, unidad como forma de hacer política en común tanto dentro como fuera de las instituciones", ha pedido.