El Senado sí obligaría a Sánchez a informar del cumplimiento de la cuestión de confianza de Junts

La proposición no de ley (PNL) de Junts para instar a Pedro Sánchez a presentar una cuestión de confianza se tramitará este martes en la Mesa del Congreso y, tal y como explicó LA RAZÓN, apunta a que se debatirá y votará en Pleno el 25 de febrero. Sin embargo, el propio presidente del Gobierno ya ha advertido de que, por mucho que se apruebe ya que todo el bloque de la derecha va a votar previsiblemente a favor, no va a cumplir con ello y no se va a someter a una cuestión. Y, en este sentido, si la misma iniciativa se hubiera presentado en el Senado en lugar del Congreso, el Gobierno tendría más presión para materializarla dado que está reglamentariamente obligado a informar cada seis meses del cumplimiento de este tipo de iniciativas.

"Dentro de los seis meses siguientes, el Gobierno o el órgano correspondiente deberán informar sobre el cumplimiento dado a las mismas. Dicho informe será publicado por la Cámara", recoge el artículo 178 del Reglamento del Senado. Este artículo va en línea con la tesis que mantienen algunos juristas consultados por LA RAZÓN y es que tanto las PNL como las mociones que parecen no vinculantes jurídicamente sí deberían ser mandatos de las Cortes a cumplir por el Congreso. De hecho, estos mismos juristas apuntan al sistema francés, donde sí que son de obligado cumplimiento este tipo de iniciativas.

Y, en este sentido, en esta legislatura, la debilidad del Gobierno está condenando a Sánchez a perder muchas votaciones en el Congreso en iniciativas como las mociones o las PNL. De hecho, en su balance de final de año, el PP de Alberto Núñez Feijóo resaltó las decenas de votaciones ganadas en todo 2024 al Gobierno que mandatan a Sánchez a cumplir con medidas como la bajada de diferentes impuestos.

Actualmente, en los plenos tan solo parecen vinculantes las leyes, ya que las mociones y las PNL, por mucho que se debatan y se voten, el Gobierno puede optar por ignorarlas.