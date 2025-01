El Senado presiona al Gobierno: pide ya el decreto de pensiones y el transporte con la abstención de Junts

Justo en el mismo momento que el Gobierno anunciaba un acuerdo con Junts para aprobar un decreto con medidas sociales, el Senado también daba luz verde a una iniciativa para instar a Moncloa a que revalorice las pensiones, bonifique el transporte público y dé ayudas a los afectados por la DANA. Y esa iniciativa, impulsada por el PP, ha recibido 146 votos a favor de 243 senadores que han votado. Junts, precisamente, se ha abstenido para meter más presión y ser coherente con el acuerdo que ha alcanzado con el Gobierno. En contra, han votado 91 senadores.

En concreto, el primer punto exige al Gobierno "convocar inmediatamente un Consejo de Ministros extraordinario" para aprobar un decreto "para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social", tanto de pensionistas como de afectados por la DANA y por el volcán de La Palma, "sin chantajes ni trampas ocultas". El segundo punto, insta a "aprobar inmediatamente una norma dedicada exclusivamente a la revalorización de las pensiones conforme al IPC"; el tercero, reclama "aprobar inmediatamente una norma dedicada a paliar las consecuencias de la DANA"; y, el cuarto, pide "aprobar inmediatamente una norma" para "asegurar, durante todo el año 2025, y desde el uno de enero de este ejercicio", las ayudas destinadas al transporte de viajeros y empresas.

La portavoz del PP, Alicia García, ha acusado al Gobierno de "mangonear" a los españoles usando a los pensionistas como "escudos humanos" para "pagar favores" a sus socios. "Sí a subir pensiones, no a regalar palacetes. Sí a proteger a los valencianos, no a proteger a los okupas. Sí a las ayudas al transporte y no a subir el IVA a los alimentos y a la energía", ha señalado García, quien ha pedido al Gobierno que deje de "utilizar a los españoles como rehenes". Para la portavoz del PP, las tres medidas que defienden tienen el "respaldo parlamentario y social".

El portavoz de Junts, Eduard Pujol, ha recriminado al PSOE que viva "haciendo juegos malabares" porque un "día le puede salir mal". "Actúen son sentido común y no mezclen", ha afirmado, señalando que el decreto ómnibus "atentaba contra la gente vulnerable y la clase media". Pujol también ha querido matizar que Junts es un partido de "centro", con "alma social", y se ha desmarcado del PP: "PP y Junts se parecen como un huevo a una castaña".