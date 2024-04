"¡Por siete votos tienes el culo roto": el nuevo "hit musical" contra Pedro Sánchez que se ha hecho viral en las redes sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado este lunes a la ciudad asturiana de Oviedo para visitar el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en torno a las 11:00 horas de la mañana. Acompañado por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en la región, Delia Losa, el jefe del Ejecutivo nacional ha recorrido las instalaciones del centro sanitario y, en concreto, su laboratorio de cribado neonatal para anunciar la ampliación de la cartera básica de prestaciones.

Al finalizar la visita, Sánchez ha vuelto a ser abucheado por alguno de los allí presentes en el momento en el que intervenía ante los medios de comunicación. "¡Fuera. No te queremos!", exclamaban. A esta queja se unía otra para aludir a los pactos de Sánchez con el fugado Puigdemont: "¡Por siete votos tienes el culo roto!", llegaron a corear desde el balcón de la primera planta del hospital. Los gritos a Pedro Sánchez se han convertido en la letra de una rítmica canción electrolatina, que ya se ha viralizado a través de las redes sociales.

La canción a Sánchez

Desde el momento en el que la canción ha sido publicada en la red social X, no ha dejado de recibir "Me gusta". Casi 100.000 usuarios han reproducido este "hit musical" y más de 500 cuentan han hecho repost al tuit del autor. Se trata de una reivindicación en contra de los acuerdos entre el Ejecutivo y los siete diputados del grupo parlamentario Junts per Catalunya, el partido político de Carles Puigdemont. "Pedro Sánchez tiene el culo roto, por siete votos, los independentistas se la han metido hasta el fondo. Pedro Sánchez tiene el culo roto, por siete votos", señala el inicio de la canción.

La letra continúa haciendo referencia a los intereses particulares del presidente de Gobierno: "En el juego del poder, Pedro se halla, con su astucia y táctica, su rumbo cabalga más entre los escaños, un susurro se cuela, "Pedro Sánchez tiene el culo roto, por siete votos", la duda se revela". Termina la pieza señalando las reiteradas mentiras del jefe del Ejecutivo desde que inició su mandato en junio de 2018, a la vez que auspicia la decadencia de la "era Sánchez" en el hemiciclo del Parlamento español: "Con siete votos, como un peso en su espalda, la fuerza del líder parece una farsa baldada. En el hemiciclo, donde las pasiones se entrecruzan, la realidad aprieta, y la esperanza se difuman".