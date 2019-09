El Gobierno califica de "absurda y vacía" la última oferta de Iglesias

Con 35 minutos de retraso ha dado comienzo la rueda de prensa de la del Gobierno tras la finalización del Consejo de Ministros celebrado hoy en Moncloa, minutos que a buen seguro fueron utilizados por los dirigentes socialistas para diseñar una respuesta a la decisión hecha pública por Pablo Iglesias en «La Sexta» de que, si finalmente no hay acuerdo entre socialistas y Podemos, la formación de extrema izquierda se abstendrá en un hipotético segundo debate de investidura.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, fue la encargada de comparecer y no tardó en abordar la crisis política en el país. Tras recordar que el Rey celebrará la ronda de consultas porque «tiene que ser informado de manera formal e inevitable» de los líderes político, el Gobierno reiteró «que quiere un Ejecutivo ya y no ir a elecciones». A continuación Celaá recordó la conversación telefónica entre Iglesias y Sánchez de ayer donde el presidente en funciones transmitió la necesidad de un «gobierno sólido y una legislatura estable». La ministra de Educación se refirió a la ultima oferta de Iglesias calificándola de «absurda y vacía». «Tenemos que pasar a la siguiente fase. Es evidente que no existe la confianza mínima para un gobierno de coalición estable. Aceptemos ese principio de la realidad por respeto a la institución. Unidas Podemos tiene que decidir si quiere luchar ya contra los alquileres desorbitados o prefiere elecciones». Celaá describió la opción contraria (votar en contra de Sánchez) como «volverse a unir a as tres derechas».

En el turno de preguntas se inquirió sobre la oferta de abstención de UP. En este sentido Celaá dijo que lo que el Gobierno pedía a Iglesias es «que estudie la propuesta del Gobierno, que tiene suficiente anchura para ser aceptada». Y reiteró: «El gobierno de coalición es inviable porque hay una falta de confianza constatada a lo largo del proceso de negociación». El «terreno de desconfianza» y la «vigilancia de una parte sobre la otra» hacen imposible la coalición, reiteró. «El gobierno no puede estar sujeto a periodo de prueba alguno. Tiene que ser sólido y no sobre arena», concluyó. Sin embargo no quiso cerrar del todo la puerta a un acuerdo de última hora utilizando para esto la expresión: «mientras hay tiempo hay esperanza». Iglesias ha manifestado en «La Sexta» que «el Rey debería hacerle entender a Sánchez que el gobierno de coalición es una cosa buena para el país» y, la ministra de Educación se refirió a esta sugerencia con estas palabras: «El Rey tiene el papel que tiene y hará lo que considere oportuno dentro de su misión constitucional».

Por lo demás, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska ha presentado un informe actualizado del estado de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales del levante español tras lamentar las tres víctimas mortales que se han producido. El Gobierno hizo público asimismo su decisión de conceder sendas condecoraciones al mérito deportivo y la medalla de oro de las Bellas Artes a Blanca Fernández-Ochoa y a Camilo Sexto, respectivamente.