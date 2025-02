El sindicalista que se opuso a la creación del cargo adjudicado al hermano de Sánchez: "El puesto de alta dirección no era necesario"

El sindicalista que se opuso a la creación del puesto de trabajo que finalmente fue adjudicado a David Sánchez ha asegurado a la juez Beatriz Biedma -según fuentes jurídicas- que ese puesto de alta dirección "no era necesario". Francisco Serrano (CSIF) ha explicado que "recuerda perfectamente" cuando el asunto se planteó en octubre de 2016 en la mesa de negociación, en la que como portavoz de CSIF se opuso a la creación de esa plaza porque defendía que debía ofrecerse previamente a los trabajadores de la Diputación de Badajoz.

Según Serrano -que ha comparecido como testigo en las primeras diligencias practicadas en el procedimiento tras la renuncia del hermano del presidente del Gobierno- ha explicado que en esos momentos "había profesores que incluso hacían un cuarto de jornada laboral" y que podrían haberse beneficiado de la creación de otras plazas.

El testigo ha señalado que su sindicato también se opuso en 2022 a la transformación de la plaza adjudicada a Sánchez -que se convirtió en jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin que se convocara un nuevo concurso, según la Diputación porque no se modificaron ni sus funciones ni su retribución- y ha afirmado no recordar si en la mesa de negociación se habló de ese cambio de nomenclatura.

Biedma -que investiga a David Sánchez por tráfico de influencias, entre otros delitos- ha preguntado al representante de CSIF si, como afirmó la responsable de uno de los conservatorios, actualmente esas funciones de coordinación las asumen dos profesoras y si para afrontarlas "se les han quitado horas lectivas", algo que según las fuentes consultadas ha ratificado el testigo.

Serrano ha afirmado no conocer a las dos personas que, según afirmó el hermano de Pedro Sánchez, trabajaban junto a él en la Oficina de Artes Escénicas: el exasesor de Moncloa Luis Carrero, y Ángel Seco, sobre cuya contratación ha pedido documentación a la Diputación de Badajoz la magistrada ahora en la diana del Gobierno. En todo caso, ha afirmado que el sindicato se opuso a su contratación por abrir a otras administraciones el procedimiento-

A preguntas de la acusación popular, que aglutina Manos Limpias, el testigo ha asegurado que en la Diputación todos los trabajadores tienen que fichar. "Otra cosa es que se justifique", ha matizado. "Yo tengo entendido que ficha todo el mundo salvo los políticos", ha añadido.

Como otros testigos e investigados interrogados, el sindicalista ha dicho no saber nada de la Oficina de Artes Escénicas que dirigía hasta ahora David Azagra, nombre artístico de David Sánchez. Su conocimiento al respecto, ha apuntado, se limita a "lo que sabe por la prensa".

Ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz también ha comparecido José Luis Albarrán, que formaba parte del Área de Recursos Humanos de la Diputación cuando se adjudicó la plaza al hermano del presidente del Gobierno, que según fuente jurídicas tampoco "sabe nada" de la oficina que dirigía Sánchez. El testigo ha confirmado que en la mesa de negociación CSIF planteó "serias dudas" a la creación del puesto de alta dirección, una iniciativa que "no sabe" de quién partió.

En relación a la modificación del puesto de trabajo en 2022,ha afirmado que él no tuvo nada que ver con ese procedimiento. De hecho, ha recalcado que desconoce por qué se decidió que ese puesto fuera de alta dirección. "Son decisiones organizativas".

Con David Sánchez, ha explicado, no tenía relación porque apenas "se lo ha cruzado una vez en los pasillos".

Quien no ha testificado finalmente -por un problema técnico en la videoconferencia- ha sido Álvaro Jaén, ex secretario general de Podemos en Extremadura, que denunció en 2017 supuestas irregularidades en la creación del puesto de trabajo porque, según él, las bases no exigían el título de profesor de música y el proceso de selección se limitó a una entrevista en el despacho de la socialista de Cultura Cristina Núñez.