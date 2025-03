Los socios aprietan a Sánchez con los presupuestos y el PP ya mira al Tribunal Constitucional

Pedro Sánchez se niega a llevar los presupuestos al Congreso porque considera que es una «pérdida de tiempo» si el Gobierno no tiene atados los apoyos suficientes para aprobarlos. No obstante, con esta decisión basada en cálculos políticos, el presidente del Gobierno está vulnerando un precepto de la Constitución: en concreto, el artículo 134.3, que dice que el Ejecutivo «deberá» de presentar las cuentas tres meses antes de que acabe el año, independientemente de que después no concite el apoyo de la Cámara y ahí ya sí se pueda activar la prórroga presupuestaria. En este sentido, además de ser una obligación constitucional, los socios también están elevando la presión para que Sánchez presente los presupuestos. Y, además, el PP ya está estudiando vías para acudir ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie.

Así las cosas, en las últimas horas, ha venido creciendo el tono y la contundencia de algunos actores claves para el Gobierno. Sobre todo, Podemos: los morados han urgido ya a Sánchez a presentar presupuestos para frenar la «deriva autoritaria» que está siguiendo ya que el partido de Ione Belarra tampoco perdona que el presidente haya mostrado su voluntad por esquivar el Congreso para debatir y votar sobre decisiones vinculadas a la guerra de Ucrania. Podemos ha elevado el tono, pero las exigencias van más allá: también está Sumar, aunque con un perfil mucho menos beligerante. Los de Yolanda Díaz aseguran que no van a renunciar a los presupuestos, mientras que otras formaciones de la coalición de izquierdas, como IU sí señalan que las cuentas son una «obligación». También Chunta Aragonesista (CHA) ha mostrado preocupación «máxima» por la ausencia de cuentas.

Además, en Junts nunca se ha mostrado optimismo por la posibilidad de llegar a un acuerdo para los presupuestos de 2025 dados los incumplimientos del Gobierno, mientras que en Esquerra sí que se ha apostado por negociarlos y, de hecho, han señalado que ningún partido que dé apoyo a Sánchez tiene ahora mismo incentivos para tumbarlos porque eso pondría en riesgo la legislatura.

Los socios se muestran críticos mientras que el PP ya medita pasar a la acción. El PP, según ha podido saber LA RAZÓN, dispone ya de un informe de los letrados de las Cortes para conocer qué vías jurídicas tiene en sus manos para acudir ante el Tribunal Constitucional. Y en concreto puede activar la vía del recurso, la vía de la demanda de amparo y la vía del conflicto de atribuciones (en ese caso, el Senado tendría que llevar la iniciativa). No obstante, los populares han mostrado hasta ahora siempre dudas con la vía del Constitucional ya que muestran mucha desconfianza por la mayoría progresista que hay en el tribunal. Y esos recelos invitan a pensar que tampoco va a ser fácil que Alberto Núñez Feijóo dé finalmente el paso de acudir al órgano que preside Cándido Conde-Pumpido.

En todo caso, en el PP tienen ya el convencimiento de que el Gobierno se atrinchera y no prevé presentar los Presupuestos Generales del Estado y, por ello, se encuentran estudiando ya cómo denunciar esta anomalía democrática. De hecho, en la dirección nacional de Feijóo se recuerda que la Constitución obliga al Gobierno a presentar presupuestos Generales en el Congreso, al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. «El mandato es claro. La dejación de funciones no es por no aprobarlos, es porque ni los presenta», explica una voz autorizada en el partido.

Sánchez evita los presupuestos porque está preso de sus contradicciones: si acude al Congreso, sus socios pueden tumbarlos y eso condenaría a Sánchez a una convocatoria electoral. Eso mismo es lo que hizo ya en 2019, cuando las encuestas soplaban a su favor y eso es lo que tendría que volver a hacer. En todo caso, hasta ahora, nunca se había dado la situación de doble prórroga presupuestaria.